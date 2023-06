Sasha e João curtem Numanice em clima de romance; veja quem marcou presença no show de Ludmilla

04/06/2023 | 15:11



No último sábado, dia 3, a capital paulista foi agitada com a Numanice, show de Ludmilla. E foi apenas o primeiro dia! Com muito sol e música boa, Lud ainda se apresenta novamente em São Paulo neste domingo, dia 4, e na próxima segunda-feira, dia 5.

Como de praxe, Brunna Gonçalves marcou presença e esteve grudadinha com Ludmilla no começo do evento. A esposa da cantora faz questão de estar ao lado da amada na maior parte das apresentações.

Mas a noite não contou só com ela não! Lud ainda atraiu atenção de Sasha Meneghel e João Figueiredo, que trocaram muitos carinhos durante o show.

Além do casal, a festa ainda contou com Fred Bruno e Paulo André.