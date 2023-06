Pocah fala sobre inseguranças e bullying: Achava que tinha que me matar na academia

04/06/2023 | 15:11



Patinho feio? A cantora Pocah, que esteve recentemente no podcast Pode Dar Prado, fez algumas revelações e reflexões sobre a sua vida pessoal, e contou como se sentia no início de sua carreira. Ela, inclusive, relembrou que já aceitou uma garrafa de vodka como cachê no seu primeiro show.

Pocah relatou que sofria bullying durante a infância. E reforçou o impacto que essa situação teve em sua vida, já que se considerava como um patinho feio.

- Eu tinha 16 anos. Imagina a cabeça de uma menina de 16 anos que é exposta e precisar estar em palcos? Eu me sentia meio patinho feio. E por eu não ter silicone, não ter corpo dentro do padrão, o público achava que eu tinha que me matar na academia e ser toda siliconada.

E foi assim que a artista passou a fazer procedimentos estéticos.

- Eu achava que essa era a fórmula do bolo. Por isso, eu recorri a procedimentos estéticos. Pela pressão. Eu não me achava bonita. Acho que cheguei num ponto que eu não consigo simplesmente não ligar para o que falam de mim. Já está no automático. Se eu olho no espelho e vejo alguma coisa fora do lugar, eu já o que as pessoas vão falar.