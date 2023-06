Virginia Fonseca confessa planos de morar fora do Brasil: Estou super disposta a ir

04/06/2023 | 14:10



Em entrevista ao jornalista Léo Dias, Virginia Fonseca contou sobre a possibilidade de morar fora do Brasil, revelando que é um desejo de seu marido. A influenciadora é casada com Zé Felipe, com quem tem duas filhas: Maria Alice, de dois anos de idade, e Maria Flor, de sete meses de vida.

- Ainda nada certo, mas se for preciso estou super disposta a ir. Isso foi algo que o Zé sempre quis, então se for para ir mesmo, faremos de tudo para dar certo. Ainda não batemos o martelo.

Recentemente, a esposa do sertanejo também falou sobre a possibilidade de aumentar a família. Em seu canal no YouTube, ela confirmou que um terceiro filho está nos planos do casal.

- Quando Deus permitir eu terei o terceiro filho. Já adianto que meu chip contraceptivo venceu, quando Deus quiser, vem.