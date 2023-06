Na Polônia, meio milhão de pessoas protesta contra governo de direita

04/06/2023 | 13:03



Uma enorme marcha antigovernamental teve lugar em Varsóvia, capital da Polônia, neste domingo. Cidadãos vindos de todo o país manifestam contra uma administração de direita que tem corroído as normas democráticas e criado receios de que a nação esteja a seguir a Hungria e a Turquia no caminho da autocracia.

O governo local estima que 500.000 pessoas se juntaram à marcha, liderada pelo partido da oposição a que pertence o presidente da câmara local, Rafal Trzaskowski.

Grandes multidões reuniram-se também em Cracóvia, mostrando a frustração com um governo que os críticos acusam de "violar a Constituição" e de "corroer os direitos fundamentais na Polônia", um país há muito aclamado como modelo de mudança pacífica e democrática.

O antigo presidente Lech Walesa, líder do movimento Solidariedade, que desempenhou um papel histórico no derrube do comunismo na Polônia, subiu no palco com o líder do partido da oposição Plataforma Cívica, o antigo primeiro-ministro polaco Donald Tusk.

A multidão aplaudiu os dois homens, desprezados pelo partido Lei e Justiça, liderado por Jaroslaw Kaczynski, gritando "Democracia!" e "Constituição!"

Tusk apelou aos polacos para que marchassem em nome do futuro da Nação - uma mensagem que ressoou para Radek Tusinski, que se juntou à manifestação com a mulher e os dois filhos pequenos. Um cartaz feito à mão com os dizeres "Não posso desistir da liberdade" foi colocado no carrinho de bebê. Tuskinski disse que se preocupa com o regresso de um sistema autoritário semelhante ao que recorda da sua infância.

(Fonte: Associated Press)