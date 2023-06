Verstappen sobra no GP da Espanha e chega a 40 vitórias; Hamilton e Russell fecham pódio

04/06/2023 | 12:23



Max Verstappen e a Red Bull estão em uma competição à parte. O bicampeão do mundo venceu mais uma corrida neste domingo durante o GP da Espanha, sua quinta vitória na temporada e 40ª da carreira. O pódio teve uma grata surpresa para a Mercedes, que teve Lewis Hamilton na segunda colocação e George Russell em terceiro. Verstappen fez tempo de 1h17min611 e ainda garantiu a volta mais rápida do dia.

"Foi um grande prazer pilotar um carro como esse, ele mostrou hoje o quão competente é. Variamos muitos pneus e na maior parte do tempo tivemos o pneu certo. Sabia que a largada seria mais difícil, conseguimos manter a posição e isso foi importante. Nós tivemos um fim de semana forte, para mim e para a equipe, e gostaria de manter assim ao longo da temporada", disse Verstappen após a vitória, em entrevista dada a Nico Rosberg.

Com 40 vitórias na carreira, Verstappen fica a apenas uma de igualar Ayrton Senna. O holandês da Red Bull lidera o campeonato com sobra. Já são 170 pontos rumo ao tricampeonato. Sergio Perez, também da Red Bull (vencedora de todos os GPs do ano) ficou na quarta colocação. O mexicano possui 117 pontos. Em terceiro na classificação geral vem Fernando Alonso, da Aston Martin, que tem 99 pontos e terminou em sétimo neste domingo.

Correndo em casa, Carlos Sainz ficou na quinta posição, seguido pela dupla da Aston Martin com Lance Stroll e Alonso. Esteban Ocon, Yuki Tsunoda e Zhou Guanyu fecharam o top 10. O saldo do dia foi positivo para a Mercedes. Hamilton e Russell não dividiam o pódio desde o GP de São Paulo em 2022, vencido por Russell. A equipe alemã supera a Aston Martin e assume a vice-liderança do Mundial.

"Que público incrível aqui, como em todos os anos. Que resultado espetacular hoje, não estávamos esperando. Quero agradecer a toda nossa equipe pelo trabalho. Eu acho que eles (Red Bull) estão rápidos demais, se conseguirmos nos aproximar ao longo do ano vai ser bom, se não, ficará para a temporada que vem", disse Hamilton, muito contente, após o resultado.

Russell também deu declarações mostrando muita satisfação com o trabalho da equipe. "Estou surpreso, tenho que agradecer à equipe pelo carro. Sai de 12º para 3º. Com certeza o carro está melhor. Estou muito feliz de estar no pódio hoje. Espero que seja um sinal do que está por vir para nós."

A Fórmula 1 fará uma pausa de uma semana e retorna no fim de semana do dia 16 de junho para o GP do Canadá. A corrida no Circuito de Barcelona terminou sem nenhum abandono, repetindo o que houve no GP de Miami. Celebridades e atletas acompanharam de perto o evento na Espanha, caso de Neymar, Mbappe, Sergio Busquets e João Félix, além das cantoras Shakira e Rosalía.

Confira o resultado do GP da Espanha de Fórmula 1:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h17min611

2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 24s090

3º - George Russell (ING/Mercedes), a 32s389

4º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 35s812

5º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 45s698

6º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min03s320

7º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1min04s127

8º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1min09s242

9º - Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo), a 1min11s878

10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1min13s530

11º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 1min14s419

12º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 1min15s416

13º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 1 volta

14º - Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), a 1 volta

15º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 1 volta

16º - Alexander Albon (TAI/Mercedes), a 1 volta

17º - Lando Norris (ING/McLaren), a 1 volta

18º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1 volta

19º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1 volta

20º - Logan Sargeant (EUA/Mercedes), a 1 volta