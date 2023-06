Preta Gil compartilha desabafo sobre positividade tóxica: É inevitável sucumbir à dor

04/06/2023 | 12:10



Preta Gil está passando por uma fase delicada de saúde. A cantora descobriu um câncer no intestino e, desde então, vem usando as redes sociais para falar sobre o tratamento. Mas, não só isso! Preta também tem dado ótimas lições de otimismo, força e falado abertamente sobre seus sentimentos.

No dia 3 de junho, no entanto, ela apareceu para dizer que estava um pouco sumida por não estar se sentindo bem. Em seu desabafo, ela ainda falou sobre o perigo da positividade tóxica:

Estou bem, só não postei nada por aqui esses dias porque estou triste sim, e tá tudo bem. Essa tentativa de me manter forte e positiva o tempo todo pode ser tóxica. Vocês podem imaginar o quão difícil está sendo esses últimos meses, tenho que focar no meu tratamento, mas as vezes é inevitável sucumbir à dor com tudo que passei na minha vida pessoal. Um dia, quando estiver mais forte e menos vulnerável, conversaremos sobre isso.

Vale lembrar que, além do tratamento, a cantora também enfrentou problemas em seu relacionamento com Rodrigo Godoy. Enquanto ela estava internada, rumores surgiram na web sobre supostas traições do atleta.