Preta Gil fala sobre positividade tóxica e revela fase atual do tratamento de câncer

04/06/2023 | 11:11



A cantora Preta Gil, de 48 anos, compartilhou nas redes sociais um vídeo abrindo o coração nesse sábado, 3. A artista carioca falou sobre os sentimentos e os dias difíceis que tem enfrentado nos últimos meses.

Preta está em tratamento contra um câncer de intestino, descoberto em janeiro deste ano. "Estou bem, só não postei nada por aqui esses dias porque estou triste sim, e tá tudo bem", afirmou.

"Essa tentativa de me manter forte e positiva o tempo todo pode ser tóxica. Vocês podem imaginar o quão difícil está sendo esses últimos meses, tenho que focar no meu tratamento, mas as vezes é inevitável sucumbir a dor com tudo que passei na minha vida pessoal", continuou.

A artista e o ex-marido, Rodrigo Godoy se separaram em abril deste ano. Eles estavam juntos desde 2016. "Um dia, quando estiver mais forte e menos vulnerável, conversaremos sobre isso", finalizou ela, que é filha do cantor Gilberto Gil.

No dia 30 de abril, Preta comunicou a seus seguidores que estava começando uma nova etapa do tratamento, que inclui radio e quimioterapia, além de uma futura cirurgia. Pouco tempo antes, Preta sofreu um choque séptico que afetou seus pulmões.

Na época, ela precisou ficar internada para se recuperar. No mesmo período, começaram os boatos de que ela estava se separando do marido. A cantora confirmou o rompimento dias depois. Preta que se mudou para São Paulo para cumprir as etapas do tratamento.