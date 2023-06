Arlindinho posa com ex-namorada após término com Alessandra Negrini

04/06/2023 | 11:11



Voltaram? Parece que sim, viu? Depois de terminar seu relacionamento com Alessandra Negrini, Arlindinho apareceu nos Stories com a ex-namorada, Lillayne Pereira. Nas imagens, os dois apareciam abraçados.

Segundo o jornal Extra, em um dos cliques, o filho de Arlindo Cruz ainda escreveu:

Foi e sempre será o amor da minha vida.

Vale lembrar que o romance de Arlindinho com Negrini começou oficialmente quando a atriz se mudou para o Rio de Janeiro para gravar Travessia. Ainda de acordo com o jornal, ela teria ficado irritada quando o relacionamento se tornou público, e tudo teria acabado entre eles com a volta dela para São Paulo, após o fim da novela.

Eita!