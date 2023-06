Times de Mauá empatam após goleiro falhar em chute de fora

Da Redaçao



04/06/2023 | 10:33



Terminou em empate o duelo entre o Mauá FC e Grêmio Mauaense, pela sétima rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paulista. Disputado no Estádio Municipal Pedro Benedetti ontem, o dérbi da cidade foi decidido com uma falha do goleiro Breno, do Mauá FC, que aceitou o fraco chute de fora da área de Gabriel Mury, aos 37 do segundo tempo, quando seu time vencia por 2 a 1, com dois gols de Victor Gabriel.

A rodada era de extrema importância para as duas equipes. Com o resultado, o Mauá FC segue ocupando a terceira colocação do Grupo 6, com nove pontos. Agora, a equipe da região está a sete pontos do líder da chave, o Nacional, e seis do segundo colocado, o Jabaquara, podendo até ser ultrapassada pelo Barcelona, que enfrenta Ecus na manhã de hoje.

Já o Mauaense, que havia saído da lanterna do grupo na última rodada, também terá de ficar atento no jogo de hoje, já que, em caso de vitória do Barcelona – próximo adversário na competição –, a equipe de Mauá ficaria a três pontos da zona de classificação a três partidas do fim da primeira fase.

No dia 29 de abril, pela segunda rodada da mesma competição, os clubes da cidade empataram por 1 a 1.