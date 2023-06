Palavra do Leitor - 4 de junho de 2023

Da Redação



04/06/2023 | 10:24



As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

Poder

Leio noticias reiteradas de que o Presidente não “cuida” da “negociação” política, alguns o acusam até de falta de habilidade. Ora, quanta hipocrisia. Todos sabemos que basta encher mala de dinheiro e mandar entregar na Câmara que está tudo resolvido. Pior, tudo dentro da legalidade, em forma de emendas – como aprovado pelos próprios beneficiados. Houve candidato que na campanha disse que após eleito divulgaria seu plano de governo, anunciaria encaminhamento de cada projeto de lei ao Legislativo no cumprimento do plano, e a partir daí consideraria o item como cumprido. Foi eleito para isso e, afinal, não pode ser responsabilizado pela aprovação. Os eleitores é que devem cobrar de seus eleitos. Infelizmente a realidade é bem outra.

Evaristo de Carvalho Neto - Santo André

Emprego

Estudo elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego revela que, de 207 milhões de habitantes, aproximadamente 35 milhões têm entre 14 e 24 anos de idade no Brasil. Hoje temos 9,4 milhões de desempregados e, nesta faixa etária, são 5,2 milhões, o que corresponde a 55% desta massa (Economia, dia 27). Um dado muito preocupante é os que são chamados nem-nem, aqueles que nem trabalham nem estudam nesta faixa, são 7,1 milhões de pessoas. Estes são dados muito preocupantes para um País que precisa sair da classe dos emergentes para entrar na classe dos desenvolvidos. Para revertermos esta situação, precisamos investir pesado em educação e formar muita mão de obra, principalmente técnica. O Brasil tem muitos desempregados e por outro lado, há muitas vagas não preenchidas por falta de profissionais qualificados. No primeiro trimestre de 2023, 23% das mulheres e 37% dos homens ocupados não tinham ensino médio completo. Apenas 9% das mulheres e 5% dos homens ocupados possuíam ensino superior completo. Isso é muito pouco para sairmos da situação em que nos encontramos. O estado precisa investir pesado em educação e os jovens precisam ter interesse em qualificar-se para se tornarem aptos a um mercado de trabalho cada vez mais exigente. Só assim o Brasil poderá dar um salto de qualidade.

Mauri Fontes - Santo André

Relações internacionais

Após defender a entrega do agro aos chineses, falar besteira quanto à guerra Rússia/Ucrânia e levar um bolo do presidente ucraniano na reunião do G7, o descondenado ainda tem a desfaçatez de convidar o ditador venezuelano Nicolás Maduro, procurado nos Estados Unidos por tráfico de armas e drogas, para uma reunião em nosso País. A cada dia que passa, Lula se assemelha mais a um intestino. Às vezes está preso, às vezes esta solto, mas sempre fazendo o que um intestino foi feito para fazer.

Vanderlei Retondo - Santo André