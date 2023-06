Quem é Bia Kicis? Deputada responde a perguntas mais buscadas sobre ela no Google

04/06/2023 | 10:21



A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) é católica? Qual a relação dela com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)? Quem é Bia Kicis, afinal? São essas algumas das perguntas mais feitas pelos brasileiros no Google sobre a parlamentar presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara.

Ela respondeu às dúvidas do "Joga no Google", novo quadro do Estadão, neste domingo, 3. Os vídeos serão publicados nos fins de semana - um no sábado, outro no domingo - e estarão disponíveis em todas as redes sociais do Estadão.

O "Joga no Google" - comandado por Levy Teles, Weslley Galzo e João Abel - vai fazer a ponte entre os leitores e as autoridades, além de desmistificar a política. Neste sábado, o quadro começou com o deputado federal e líder do PSOL na Câmara, Guilherme Boulos (PSOL).

Segunda personagem da série, Bia respondeu a dúvida mais comum na plataforma: quem é ela. "Bia Kicis é uma mulher, mãe, cidadã desperta, fui procuradora do Distrito Federal", afirmou.

Uma das mais conhecidas apoiadoras de Jair Bolsonaro na Câmara, Bia falou da proximidade com o ex-presidente. Comum a todos os vídeos, os políticos responderam a uma curiosidade.

"Essa ninguém sabe", comentou Bia. "Eu sou mestre de reiki e professora de meditação. Uso minha calma de pessoa meditadora para conseguir aguentar tudo isso e manter o equilíbrio emocional."

Bia é a atual presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, conhecida por aprovar numerosos convites para a participação de ministros, e também já presidiu a Comissão de Constituição e Justiça. Ela foi a deputada mais votada do DF.

Confira abaixo a entrevista com Bia Kicis:

Bia Kicis é católica?

Sim, eu sou católica. Faço parte da Frente Parlamentar Católica aqui na Câmara dos Deputados.

Bia Kicis é Bolsonaro?

Sim, eu fui uma das primeiras pessoas a apoiar o presidente Bolsonaro e continuo apoiando.

Bia Kicis foi eleita?

Fui eleita a deputada mais bem votada do DF e proporcionalmente a mais bem votada do Brasil.

Quem é Bia Kicis?

Bia Kicis é uma mulher, mãe, cidadã desperta, fui procuradora do Distrito Federal, uma pessoa que luta pela liberdade, pela vida, luta pelo fortalecimento das instituições, do resgate das instituições para que cumpram o seu papel constitucional pelo bem do povo brasileiro.

Deputada, e uma curiosidade sobre a sra.?

Uma curiosidade? Quase ninguém sabe - eu sou mestre de reiki, professora de meditação, sempre fui uma pessoa muito zen e uso essa minha, digamos, inteligência emocional aqui dentro da Câmara dos Deputados todos os dias quando a gente tem que enfrentar às vezes adversários muito raivosos, briguentos, ataques pessoais, e aí eu uso minha calma de pessoa meditadora para conseguir aguentar tudo isso e manter o equilíbrio emocional.