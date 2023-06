The Idol: o que você precisa saber antes de ver a série da HBO que substitui Succession

04/06/2023 | 10:10



A mistura prometida por The Idol, nova minissérie que estreia neste domingo, 4, na HBO e na plataforma de streaming do canal, o HBO Max, inclui cenas explícitas, entorpecentes e música pop. A produção com quatro episódios é estrelada por Lily-Rose Depp e Abel Tesfaye, também conhecido como The Weeknd.

A intenção dos criadores é colocar no ar um drama sobre a fama e o mundo da música. E as reações já começaram conturbadas. A série teve estreia mundial no Festival de Cinema de Cannes, na segunda-feira, 22 de abril. E, ao mesmo tempo que foi aplaudida de pé por cinco minutos, também gerou críticas inflamadas.

Sobre o que é The Idol

A série conta a história de Jocelyn (Lily-Rose Depp), que sofre um colapso nervoso e acaba por cancelar a última turnê que fazia. Determinada a reconquistar o status de maior e mais sexy estrela pop dos Estados Unidos, ela se envolve com Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye).

Ele é um guru da autoajuda e líder de uma seita, o que acende sinais de alerta nos que rodeiam Jocelyn. O turbulento relacionamento dos dois é recheado de sexo, inclusive com traços de violência. E o entorno preenchido por drogas e caos.

Tudo isso junto levará Jocelyn ao estrelato que tanto deseja ou a jogará novamente - e definitivamente - no fundo do poço?

Conteúdo explícito

Os criadores de The Idol parece que não se incomodaram com o grau de material explícito que levarão para a TV. De acordo com a Variety, quem assistiu aos dois primeiros episódios na premiére em Cannes viu fotos pornográficas usadas como vingança, cenas de fluidos corporais no rosto de Depp e masturbação com cubos de gelo. Isso além dos bastidores sórdidos das boates e do puxa-saquismo em Hollywood. Mas, apesar do incômodo, a exibição rendeu cinco minutos de aplausos de pé.

No The New York Times, há o questionamento: "isso tudo não é exagerado?". A resposta é sim, mas é exatamente essa intenção. O texto menciona ainda a coletiva de imprensa na ocasião, em que Levinson foi perguntado como calibrou as cenas de sexo e nudez quase ininterrupta sem passar dos limites.

Ele teria parecido confuso por um segundo, antes de responder. "Às vezes, coisas que podem ser revolucionárias são levadas longe demais."

A minissérie é produzida em associação com a A24, a queridinha de Hollywood nos últimos tempos. Responsável por sucessos como o vencedor do Oscar Tudo em Todo o Lugar o Mesmo Tempo, além de Aftersun, Pearl, Midsommar e Hereditário.

Transtornos no caminho da produção

Outro ponto exaustivamente abordado pela imprensa internacional foram os problemas na produção. Sendo o principal deles o abandono da primeira diretora Amy Seimetz. Ainda em abril de 2022, a Variety trouxe a informação e apontou que a série está sendo reformulada com mudanças no elenco e equipe.

Na época, falava-se em seis episódios para a minissérie, que agora está sendo lançada com quatro.

Conforme a Rolling Stone, cerca de 80% do material estava concluído quando a diretora largou o projeto praticamente sem explicação. E a publicação diz terem havido relatos de que The Weeknd sentiu que o programa estava se encaminhando muito para uma "perspectiva feminina".

Trilha sonora

O cantor, rapper, compositor, produtor musical e ator The Weeknd lançou na última sexta-feira, 2, mais uma música da trilha sonora de The Idol. Popular é a primeira colaboração musical dele com a Rainha do Pop, Madonna. E conta ainda com a participação de Playboi Carti.

Antes, ele já tinha lançado Double Fantasy, a primeira faixa da trilha da série. O álbum completo com as músicas da produção tem data de lançamento prevista para 30 de junho de 2023.

Onde assistir

The Idol assume o lugar de Succession na grade da HBO, às 22h, pelo horário de Brasília. Os episódios também entram simultaneamente no catálogo do streaming HBO Max.