Neymar Jr. faz homenagem para Lionel Messi após argentino sair do PSG: Que você seja feliz

04/06/2023 | 10:11



Neymar Jr. usou as redes sociais neste domingo, dia 4, para se despedir do amigo Lionel Messi, que está deixando o Paris Saint-Germain. A amizade dos dois é de longa data, já que eles começaram a trabalhar juntos em 2013, quando o brasileiro foi jogar no FC Barcelona - fazendo sua estreia no futebol Europeu.

Depois que Ney deixou o time espanhol, os dois só voltaram a jogar juntos quando o argentino também foi contratado pelo time francês. Messi jogou pelo PSG de 2021 a 2023.

Com o anúncio de sua saída do time, Neymar fez questão de usar as redes sociais para homenagear o amigo. Na legenda da publicação, ele escreveu:

Irmão... não saiu como pensávamos mas tentamos de tudo. Foi um prazer compartilhar mais dois anos com você. Boa sorte na sua nova fase e que você seja feliz. Amo você.