Servidores de Santo André dão aval a reajuste de 7%

Da Redação



04/06/2023 | 09:54



Os servidores de Santo André aprovaram, em assembleia na sede do Sindserv realizada em maio, o sindicato da categoria, proposta da Prefeitura de reajuste salarial de 7,10%, parcelado em duas vezes, sendo 2% na folha de pagamento deste mês, retroativo a 1° de maio, que é a data-base da categoria, e 5% em setembro. Os reajustes totalizam de 7,10% a 10,17%, que inclui o valor da cesta básica, nos salários dos servidores da ativa. Os aposentados receberão o índice de 7,10% parcelado nas aposentadorias.

O governo propôs o parcelamento da inflação do período da data-base, 1º de maio, cujo acumulado dos últimos 12 meses do IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE) está em torno de 4,18%. A diretoria do sindicato não aceitou. O governo então fez outra contraproposta, de 7,10%, porém, parcelada em duas vezes, que também teve protesto da diretoria. Essa proposta foi levada à assembleia que foi aprovada pelos servidores.

BENEFÍCIOS

Os servidores também aprovaram em assembleia o aumento do valor da cesta básica, conquistado na mesa de negociação, para R$ 234,60 na data-base, em 1º de maio, para quem recebe até R$ 5.814,00 (na folha de pagamento de junho) e para R$ 300 a partir de 1º de setembro para quem recebe até R$ 6.104,70.

A mesa de negociação garantiu também reajuste no auxílio-babá, que subirá para R$ 737,66 em setembro. Segundo a lei federal, o auxílio-creche terá reajuste pelo INPC e ficará em R$ 388,03. Mais uma conquista para as mães servidoras que têm filhos, mas o sindicato busca que o benefício se estenda aos pais servidores.

Para quem trabalha nas autarquias, como o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), aumentou de R$ 25 para R$ 30 por dia. O reajuste salarial e nos benefícios sociais beneficiará cerca de 15 mil servidores da ativa, administração direta/indireta, Câmara e aposentados.

O projeto deverá ser encaminhado para aprovação da Câmara semana que vem. As demais pautas, que não foram contempladas, serão debatidas na mesa de permanente de negociação entre o Sindserv e a Prefeitura.