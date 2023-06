Ramalhão não suporta pressão inicial e perde para a Portuguesa-RJ

Da Redação



04/06/2023 | 09:35



O EC Santo André não suportou a pressão inicial da Portuguesa-RJ e foi derrotado na noite de ontem por 3 a 0, jogando no Estádio Luso Brasileiro, na capital fluminense, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Ramalhão perdeu a invencibilidade de quatro partidas na competição – duas vitórias e dois empates – e caiu para a terceira posição no Grupo 6, com oito pontos, um a menos que o Athletic Club, de Minas Gerais.

O Ramalhão chega agora ao segundo jogo sem vitória na competição, já que no resultado anterior o time havia empatado, em pleno Estádio Bruno Daniel, o Brunão, com o Resende-RJ. Em caso de vitória dos mineiros do Democrata GV, na tarde de hoje, o Santo André cai mais uma posição, indo ao quarto lugar, limite para se classificar para as próximas fases da Série D.

Após entrar com ritmo alto, logo aos seis minutos do primeiro tempo, a equipe carioca já vencia o jogo por 2 a 0, com gols de Marcelo Toscano e Pedro Botelho, ambos com passagens pela elite nacional. Lucas Santos fechou o placar nos acréscimos da primeira etapa.

A Lusa controlou o jogo e não correu riscos durante os 45 minutos finais. A equipe abre agora quatro pontos de vantagem na ponta da tabela, seguindo invicta com quatro vitórias e um empate.

Apático durante a partida, o Santo André, comandado por Matheus Costa, entrou em campo com Júnior Beliatto no gol; Vinícius Baracioli, Vermudt, Guilherme Mattis e Gabriel Araújo na defesa; Guilherme Liberato, Rafael Chorão e Vitinho no meio; Will Viana, Flávio Torres e Xandy no ataque.

A equipe agora foca na próxima partida para voltar a vencer. O time joga novamente longe de seus domínios, desta vez em Minas Gerais, justamente contra o Athletic Club, na quarta-feira.

FICHA TÉCNICA:

PORTGUESA-RJ 3 X 0 SANTO ANDRÉ

PORTUGUESA-RJ - Dida; Watson, Mauricio (Fábio Luís), Pedro Botelho e Juninho; Feitosa, Fernandes (Wellington), Anderson Rosa (João Paulo) e Marcelo Toscano; Miguel (Romarinho) e Lucas Santos (Dodô). Técnico: Caio Couto.

EC SANTO ANDRÉ - Júnior Beliatto; Vinícius Baracioli (Ruan), Vermudt, Guilherme Mattis e Gabriel Araújo; Guilherme Liberato (Guilherme), Rafael Chorão (Pará) e Vitinho (Alexiel); Will Viana, Flávio Torres e Xandy (Josiel). Técnico: Matheus Costa.

Gols: Marcelo Toscano, aos 3, Pedro Botelho, aos 7, e Lucas Santos, aos 46 do primeiro tempo.

Juiz: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

Renda e público: Não divulgados.

Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.