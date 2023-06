Com ampliação, USF Luzo tem estrutura modernizada

Da Redação



04/06/2023 | 09:30



A Prefeitura de Ribeirão Pires inaugurou ontem a nova USF (Unidade de Saúde da Família) do Jardim Luzo, após obras de reforma e ampliação. As intervenções contaram com investimento de R$ 1,1 milhão. A unidade terá capacidade para até 3.000 atendimentos por mês.

Foram investidos cerca de R$ 300 mil da verba municipal em mobiliários, equipamentos pediátricos, um novo DEA (Desfibrilador Externo Automático), e aparelho de eletrocardiograma e estadiômetro – usado para mensurar a estatura. Os outros R$ 700 mil foram aplicados pelo governo estadual.

Agora, a USF contará com uma sala que comportará dez agentes comunitários de saúde – reforço importante no serviço de assistência às famílias da região, bem como uma sala de odontologia, um consultório médico, além da ampliação da sala de espera na recepção. Toda a estrutura, pinturas e acessibilidade da unidade foi refeita.

Na cerimônia de inauguração, o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), ressaltou o investimento que a saúde da cidade tem recebido. “Estamos entregando uma unidade que será o padrão da saúde de Ribeirão Pires, que além do espaço acessível, será um serviço extremamente moderno e humanizado para nossa população”, citou.

A USF Luzo conta com atendimentos de clínica geral, pediatria, ginecologia, nutricionista e psicologia. Além de contar com um grupo de obesidade que ajuda os integrantes no processo de perda de peso, mudanças de hábitos e acompanhamento pós-cirúrgico.

Maria Aparecida Alves, 67 anos, moradora do Jardim Luzo há mais de 50 anos, celebrou a inauguração da unidade. "Me sinto muito orgulhosa pela reforma, pois é um local que sempre fui muito bem atendida, mas que necessitava dessa estrutura mais acessível”, disse. “Sou usuária há anos do SUS e também fui muito bem atendida no Centro de Atendimento Integral da Saúde da Mulher, um equipamento organizado, de alta qualidade, que eu nunca tinha visto na cidade nesses anos como moradora”.

A ação integra pacote de investimentos destinados à modernização da saúde, que inclui a entrega do novo Centro de Especialidades Oftalmológicas, no último dia 12 de maio, e, em breve, a inauguração da USF do Parque Aliança, além do Centro de Especialidades Odontológicas e CAPS infantil.