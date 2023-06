Brasil fará teste de semana com quatro dias de trabalho

Da Redação



04/06/2023 | 09:21



O Brasil fará um experimento sobre o impacto da jornada de trabalho semanal de quatro dias, entre junho e dezembro deste ano. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a organização sem fins lucrativos 4 Day Week, que conduz teses globais sobre a carga horária reduzida, e a brasileira Reconnect Happiness at Work.

Em junho e julho, a Reconnect vai oferecer informações sobre o programa para qualquer empresa que demonstrar interesse em participar no Brasil. Não há pré-requisitos, como número mínimo de funcionários. Basta responder a um formulário disponível no site https://www.4dayweek.com/contact para ter acesso à mentoria.

Em alguns países, empresas têm repensado o tradicional modelo de trabalho. Semanas mais curtas – com jornadas de trabalho com quatro dias – e sem redução salarial, já é uma realidade na Islândia, na Bélgica, na Nova Zelândia, na Espanha e no Japão.

Na Islândia, uma pesquisa, realizada pela Autonomy (grupo de estudo sobre o futuro do trabalho do Reino Unido) e pela Associação Islandesa de Sustentabilidade e Democracia, mostrou que a redução da jornada de trabalho pode melhorar o bem-estar e a produtividade dos funcionários, além de diminuir os níveis de estresse esgotamento.

No estudo, que foi apoiado pelo governo do país, cerca de 2.500 pessoas em 100 empresas tiveram a semana reduzida de 40 para 35 horas, sem redução salarial. O teste mostrou que não houve perda real de produtividade ou qualidade dos serviços.

No Brasil, semanas com três dias de descanso já são realidade em algumas startups. A gestora de carreira Andrea Deis, que também é professora e especialista em neurociência com foco no desenvolvimento organizacional e humano, reforça que essa dinâmica de trabalho oferece uma série de vantagens para o trabalhador.

“Maior oportunidade para equilibrar vida pessoal e profissional. Espaço (de tempo) para descompressão do estresse”, lista. Um dia extra de descanso, ainda segundo Andrea, também proporciona ao funcionário a possibilidade de buscar conhecimento. “Este espaço favorece o despertar para coisas novas, capazes de o tornar mais criativo, inovador e produtivo”, sinaliza.

Os benefícios do encurtamento da jornada de trabalho não estão limitados apenas aos funcionários. Pelo contrário, também oferece vantagens para a empresa contratante.

“Trabalhadores mais criativos, menos estressados e que prezarão mais pela qualidade de suas entregas. Melhor aproveitamento dos custos (se bem implementada diminuição de retrabalho), maior integração das pessoas e maior satisfação dos trabalhadores” lista Andrea.

A profissional alerta que, se bem conduzida e alinhada, essa redução da jornada de trabalho “terá retorno positivo não só no lucro, mas também na inovação de processos. Se malconduzida, terá um custo maior para uma operação menor”.

Andrea explica que, para que essa forma de trabalho funcione, é preciso uma mudança de hábitos e comportamentos por parte das pessoas. “Será necessário fazer melhor em menos tempo, o que demandará de mais consciência sobre a utilização do tempo e dos recursos”, afirma.

Ela acrescenta que, para que a implementação desse modelo de trabalho ocorra de forma satisfatória, “tem que acontecer uma mudança na cultura de comunicação, de avaliação, de desempenho, de monitoramento e principalmente da liderança”.

No Brasil, para que uma jornada de trabalho de quatro dias semanais possa funcionar em mais empresas, a gestora de carreira acredita que são necessárias algumas mudanças de mentalidade.

“Falta disponibilidade e vontade para mudar, acreditar e fazer acontecer, assim como (vontade) de derrubar alguns tabus de controle e autoritarismo hierárquico e processual”, afirma.

Do ponto de vista jurídico, não há nada que impeça a redução da jornada de trabalho semanal para quatro dias no Brasil. “A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) determina apenas uma jornada máxima para o empregado – de 44 horas semanais”, explica a advogada Fabiana Trovó, especialista em direito trabalhista, do escritório Morad Advocacia Empresarial.

A profissional também ressalta que, “por mais que algum funcionário trabalhe por menos horas, o preço da hora trabalhada deve ser equivalente ao que trabalha no expediente normal, desde que exerçam as mesmas funções”