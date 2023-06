Obra para desafogar o trânsito no Zaíra entra na reta final

Da Redação



04/06/2023



A Prefeitura de Mauá planeja entregar nas próximas semanas obra que promete ajudar na fluidez do tráfego no bairro mais populoso da cidade, o Jardim Zaíra, com algo em torno de 100 mil moradores. Na última quinta-feira, foi iniciada a colocação de asfalto no primeiro trecho do Complexo Viário Zaíra/Santa Cecília, que terá cerca de dois quilômetros de extensão. O investimento na intervenção, que incluiu toda a infraestrutura, guias, sarjetas, drenagem, contenção da margem do Córrego Corumbé, calçada, guard-rail, paisagismo e iluminação pública, foi de pouco mais de R$ 1 milhão.

O trecho de quase 250 metros parece curto, mas, na prática, vai ajudar que moradores, por exemplo, do Jardim Zaíra 4 ou do Alto da Boa Vista não precisem mais acessar a Avenida Presidente Castelo Branco para chegar à região central da cidade. “A falta dessa abertura impede que as pessoas que saem da Rua Hugo Scachetti, depois passando pela Jesuíno Nicomédio dos Santos e Dr Dorival Rezende da Silva, consigam acessar diretamente a Avenida Washington Luiz, na altura da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jardim Zaíra. Assim podermos beneficiar motoristas, mas também quem utiliza o transporte público, além de desafogar um pouco a Presidente Castelo Branco”, explicou o prefeito Marcelo Oliveira (PT).

Já está em fase de atualização de projeto por parte da administração municipal um novo trecho do complexo viário, que vai começar na Washington Luiz, na altura do Centro Pop, e vai até as proximidades da UPA Vila Magini. O custo estimado é de R$ 11 milhões, que contemplariam a sustentação da margem do rio, drenagem, guias, sarjetas e a pavimentação em cerca de 1.200 metros de extensão.

“Ele (o projeto) fazia parte do projeto PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), como um complemento para a contenção dos morros do Jardim Cerqueira Leite e Vila Magini, mas precisamos alterar e vamos em busca do financiamento da Caixa para darmos celeridade ao processo e iniciar essa obra tão importante para a cidade”, finalizou o prefeito.