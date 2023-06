Brasil bate Croácia e fecha 1ª semana da Liga das Nações com 3 vitórias e 1 derrota

04/06/2023 | 08:42



Após estreia com derrota para a China, a seleção brasileira feminina de vôlei mostrou boa recuperação na Liga das Nações ao garantir a terceira vitória consecutiva na madrugada deste domingo. O elenco comandado por José Roberto Guimarães bateu a Croácia por 3 sets a 0 (parciais de 26/24, 25/18 e 25/8). O treinador analisou o desempenho do Brasil na primeira semana de competição, avaliou as adversárias e apontou alguns pontos para o time evoluir.

"O importante foi ter fechado essa primeira semana com três vitórias. O jogo da China ajudou como início de competição para vermos o momento das duas seleções. A Holanda está com um time jovem e em crescimento. A República Dominicana sempre faz jogo duro com o Brasil pelo conhecimento que elas têm do nosso time. A equipe da Croácia é jovem e está sendo trabalhada", disse o treinador, que ainda cobrou agressividade e evolução na defesa.

"Entendemos que ainda falta agressividade no saque, além de precisarmos melhorar no sistema defensivo. Ainda temos muito o que evoluir, treinar, corrigir e estar mais juntos. Queremos chegar na fase final para jogarmos contra as melhores seleções do mundo. Isso vai nos ajudar no pré-olímpico para buscarmos a vaga nos Jogos de Paris, em 2024", completou.

O Brasil terá nova sequência pela Liga das Nações a partir da quarta-feira, dia 14 de junho. As adversárias da vez serão Coreia do Sul, Sérvia, Alemanha e Estados Unidos. Todos os jogos serão no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. A vitória sobre a Croácia empurra o Brasil para a segunda colocação geral da Liga das Nações, com 10 pontos, posição que pode mudar no complemento da rodada. Com quatro jogos e 100% de aproveitamento, a Polônia lidera. Com três partidas feitas, Turquia, Japão, China e Estados Unidos ainda não perderam.

A partida contra a Croácia teve o equilíbrio diminuindo ao longo do jogo. O Brasil começou com duas novidades no time titular, a oposta Lorrayna no lugar de Kisy e a líbero Laís no lugar de Natinha. O primeiro set foi muito equilibrado e terminou com vitória apertada do Brasil. A Croácia começou melhor o set seguinte, chegou até a abrir três pontos, mas o Brasil retomou o controle e chegou aos 25 pontos com certa folga. O ritmo foi mantido e resultou em um terceiro set avassalador, que começou com o Brasil abrindo 8 a 1 na parcial.

A ponteira Ana Cristina foi o destaque da partida e maior pontuadora, com 22 bolas. A levantadora Naiane celebrou o desempenho inicial do Brasil e a melhora no entrosamento do time. "Essa primeira semana foi importante pela fase de entrosamento. Conseguimos tirar muitas lições dessa semana. Saímos daqui com três vitórias e uma derrota para a China. Mesmo na derrota para as chinesas tivemos bons momentos naquele jogo. Foi um bom início de Liga das Nações".