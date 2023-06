The Rock supera briga com Vin Diesel e volta a ?velozes e furiosos?

04/06/2023 | 08:16



The Rock confirmou que estará oficialmente de volta ao universo da franquia Velozes e Furiosos. O ator anunciou que vai estrelar um novo filme da saga, centrado no seu personagem, Luke Hobbs. O longa, que ainda não tem título nem data de estreia, será produzido pela Universal. No vídeo publicado em seu perfil, The Rock apenas revelou que a produção será uma ligação entre Velozes e Furiosos 10, ainda em cartaz, e sua já anunciada Parte 2.

O ator já tinha aparecido em uma cena pós-crédito do último lançamento da franquia. No Instagram, Dwayne Johnson anunciou para os fãs: Suas reações ao redor do mundo com retorno de Hobbs em Velozes e Furiosos 10 nos surpreenderam. O próximo filme da franquia em que você verá o lendário homem da lei será o filme de Hobbs, que servirá como um novo capítulo e uma configuração para Velozes 10: Parte 2.

FOTO. The Rock ainda comentou que deixou de lado seus desentendimentos com Vin Diesel: No verão passado, Vin e eu deixamos todo o passado para trás. A rivalidade entre eles se tornou pública em 2016, durante as semanas finais das filmagens do oitavo longa, lançado em 2017. Na época, Johnson postou uma foto no Instagram, com uma mensagem crítica a colegas de filmagem.

Na época, Dwayne afirmou que alguns não eram profissionais dentro do ambiente de gravações. Mesmo que o artista não tenha citado qualquer nome, a mídia especulou que ele estaria se referindo ao intérprete de Toretto, pois surgiram rumores de que Vin estaria chegando atrasado ao set. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.