Nenê marca duas vezes contra o Avaí e Juventude vence a quarta seguida na Série B

03/06/2023 | 18:33



Aos 41 anos, mais uma vez o meia Nenê fez a diferença ao levar o Juventude para sua quarta vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Com dois gols do ex-meia de Vasco e Fluminense, o time gaúcho venceu o Avaí por 3 a 2, nesta tarde de sábado, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 10ª rodada

Nenê marcou, de falta, o primeiro dele na etapa inicial e sacramentou a vitória no segundo tempo para o time gaúcho. O Juventude, com quatro vitórias consecutivas - antes venceu Chapecoense por 2 a 0, Atlético-GO por 3 a 0 e CRB por 2 a 1 -, chega aos 15 pontos, na nona colocação, cada vez mais perto do G-4. As quatro vitórias aconteceram desde a chegada do técnico Thiago Carpini, finalista do Campeonato Paulista com Água Santa, que está invicto no comando do clube.

O Avaí continua sem vencer sob o comando do técnico Gustavo Morínigo. Com o paraguaio, foram dois empates (Atlético-GO e Vitória) e agora duas derrotas (Novorizontino e Juventude). O time catarinense está na zona de rebaixamento da competição, no 17º lugar, com apenas oito pontos, e não vence desde o dia 6 de maio, quando bateu o Tombense por 1 a 0.

Na próxima rodada, o Juventude joga na quinta-feira diante do Criciúma, fora de casa, às 16h. O Avaí visita o Sport, na Ilha do Retiro, às 19h, na quarta-feira, às 19h.

O Juventude, aproveitando a boa fase, abafou o Avaí desde o início de jogo. Com 30 segundos, o time gaúcho já criou sua primeira chance real de gol e Kelvyn parou na boa defesa de Ygor Vinhas. A pressão inicial funcionou e aos 15, o time fez 1 a 0 quando Alan Ruschel cruzou pela esquerda na medida para Rodrigo Rodrigues bater de chapa.

O Avaí equilibrou as ações e buscou o empate aos 26. Thales Olques cobrou falta da intermediária e após bate-rebate, a bola sobrou livre para Gustavo Modesto escorar de cabeça e empatar.

O Juventude voltou a ficar na frente aos 39 minutos. Reginaldo cruzou pela direita, Rodrigo Rodrigues furou e a bola sobrou para Nenê. O experiente jogador chutou da entrada da área, a bola desviou em Alan Costa e tirou Ygor Vinhas da jogada.

O segundo tempo começou movimentado. Dentinho, que entrou no intervalo, logo aos 40 segundos de jogo bateu de fora da área e empatou para o Avaí. O Juventude sentiu o gol no início, mas a experiência de Nenê foi decisiva para o time da casa. Aos 14, ele bateu falta da entrada da área, colocando a bola no ângulo.

Aos 32, quase Nenê fez o terceiro dele. Ele recebeu de Rodrigo Rodrigues na entrada da área, chutou colocado no canto direito e Ygor Vinhas fez grande defesa. Até o final, o Avaí tentou o empate, mas o Juventude teve sabedoria e calma para segurar mais uma vitória na competição.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 3 X 2 AVAÍ

JUVENTUDE - Thiago Couto; Reginaldo, Romércio, Danilo Boza e Alan Ruschel; Jean Irmer (Gehring), Jadson, Kelvyn (Vini Paulista) e Nenê; David (Ruan) e Rodrigo Rodrigues (Daniel Cruz). Técnico: Thiago Carpini.

AVAÍ - Ygor Vinhas; Roberto (Didi), Alan Costa e Felipe Silva; Thales Oleques, Wellington (Giva Santos), Eduardo e Marquinhos Cipriano (Dentinho); Waguininho, Gustavo (Felipinho) e Gustavo Modesto (Patiño). Técnico: Gustavo Morínigo.

GOLS - Rodrigo Rodrigues aos 15, Gustavo Modesto aos 26 e Nenê aos 39 minutos do primeiro tempo; Dentinho aos 40 segundos e Nenê aos 14 minutos do segundo.

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Jean Irmer e Thiago Carpini(Juventude); Eduardo, Roberto, Wellington, Gustavo Morínigo, Giva Santos e Gustavo Modesto (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - Eduardo (Avaí).

RENDA - R$ 43.065,00.

PÚBLICO - 5.197 total.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).