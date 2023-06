Natalie Portman enfrenta crise no casamento após descobrir traição do marido com jovem de 25 anos

03/06/2023 | 18:11



Natalie Portman parece estar passando por uma fase complicada no casamento com o frânces Benjamin Millepied. Os dois se casaram em 2012 e chegaram a passar um tempo separados em 2022, mas a crise teria voltado com força após a atriz descobrir uma suposta traição do marido.

Segundo informações do jornal Page Six, Benjamin teria se envolvido com uma jovem de 25 anos de idade, cerca de 16 anos mais nova que a esposa. Uma fonte contou:

- Eles não se separaram e estão tentando resolver as coisas. Ben está fazendo de tudo para que Natalie o perdoe. Ele a ama e a sua família.

Vale lembrar que o casal tem dois filhos: Aleph, de 11 anos, e Amalia, de cinco.

- Ela é incrivelmente reservada. O maior foco dela agora é proteger as crianças, acrescentou a fonte.

Portman e o marido se conheceram nos bastidores do filme Cisne Negro, do qual ela era a protagonista. Benjamin trabalhou na coreografia do longa. Os dois ficaram noivos em 2010 e se casaram em 2012.