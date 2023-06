Angelina Jolie não aceita acordo de confidencialidade pedido por Brad Pitt em processo

03/06/2023 | 16:11



A relação entre o ex-casal Brad Pitt e Angelina Jolie está tensa. Os dois estão disputando uma ação na Justiça por causa de uma vinícola no sul da França, que adquiriram em 2008.

De acordo com a revista People, a ação está correndo devido a atriz não concordar com um acordo de confidencialidade, que a proibiria de falar sobre as acusações de abuso doméstico. Em uma nova queixa apresentada, Brad relatou que a clausula de não depreciação no contrato era uma transação comercial totalmente padrão. Sendo assim, Pitt processou Jolie pela venda de sua metade da vinícola.

Para ele, a atriz manteve deliberadamente no escuro sobre a venda de sua parte no negócio de vinhos da família para um oligarca russo depois da separação. E, segundo os documentos, o casal comprou o imóvel para usar como negócio familiar.

Embora Jolie apoiasse os esforços de Pitt em nome da família, não fez nenhum trabalho necessário para o sucesso de Miraval. Brad solicitou um NA mútuo e não depreciação estritamente relacionado à Miraval sobre preocupações com informações financeiras confidencias e proteção da marca, que é padrão nesses tipos de transações. Não teve a ver com o divórcio ou as crianças, diz os documentos judiciais redigidos pelos advogados de Pitt.

A partir disso, o processo segue correndo na Justiça e os próximos passos deverão ser compartilhados em breve.