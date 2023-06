Viúva de Erasmo Carlos se pronuncia após não ser convidada para o Prêmio da Música Brasileira

03/06/2023 | 16:10



Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, revelou ao jornalista Lucas Pasin que se sentiu mal por não ter sido convidada a participar do Prêmio da Música Brasileira. Neste ano, o evento convidou os filhos do cantor para receber um prêmio em seu nome e acompanhar a homenagem póstuma feita para ele.

Em um relacionamento de 12 anos com Erasmo, Fernanda estranhou não ter sido chamada.

- É um sentimento estranho, porque Erasmo sempre me respeitou muito e fazia questão que eu fosse reconhecida e respeitada como mulher dele. Soube dos últimos prêmios e homenagens pelas notícias, só a inauguração da escola com o nome dele [no Rio] que fui informada pela prefeitura.

No evento, Erasmo foi indicado em duas categorias e ganhou como Melhor Lançamento Pop Rock. Assim que foi anunciado seu nome, os produtores Marcus Preto e Pupillo Oliveira, e os filhos de Carlos, Gil Eduardo e Leonardo, subiram no palco.

- Desde que conheci o Erasmo, ele sempre dividiu todas as alegrias e tristezas comigo. Compartilhei com ele muitos momentos de celebração. Manter a memória dele viva é agir de acordo com o que ele faria e gostaria, desabafou Esteves.

Procurada pela coluna, a equipe do Prêmio disse apenas que informou a gravadora, assim como de costume. E que ela seria responsável por convidar os filhos e a esposa.