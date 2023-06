De virada, Barcelona bate o Wolfsburg e conquista 2º título da Liga dos Campeões feminina

03/06/2023 | 14:23



Em jogo de muita pressão espanhola, Barcelona venceu o Wolfsburg por 3 a 2 neste domingo, em Eindhoven, e levou o segundo título da Liga dos Campeões Feminina de futebol. O time alemão abriu uma vantagem de 2 a 0, mas acabou tomando a virada em uma decisão emocionante.

A única brasileira na final, Geyse entrou na segunda etapa, aos 22 minutos, para pressionar a zaga alemã e contribuiu para que o Barcelona conquistasse o campeonato europeu pela segunda vez. O time venceu o torneio europeu na temporada 2020/21.

O começo da final foi de muita pressão do Barcelona. Mas aos 3 minutos do primeiro tempo, Bronze entregou a bola no pé de Ewa Pajor, artilheira do campeonato, que não desperdiçou e acertou o canto direito do gol da Paños. Com placar adverso, as espanholas voltaram a pressionar. Aos 11 minutos, a zagueira Paredes cabeceou muito perto do gol alemão, mas não o suficiente para empatar a partida.

Mesmo atrás no placar, o Barcelona continuou impondo o ritmo intenso, mas quem balançou as redes foi novamente o Wolfsburg. Aos 36 minutos da primeira etapa, Janssen faz jogada pela esquerda direto na cabeça de Alex Popp, que superou a goleira do Barcelona e marcou o segundo gol alemão na decisão.

O Barcelona voltou com gás para reverter o placar e com menos de 5 minutos, a final já estava empatada. Aos 2 minutos, em cruzamento pela direita, a meia Guijarro manda para o fundo da rede, descontando para as catalãs. Logo em seguida, em novo cruzamento pela direita, o Barcelona empatou a decisão com novo gol de cabeça de Guijarro.

Aos 22 minutos da segunda etapa, a brasileira Geyse entrou em campo. Pressionando muito, o time espanhol passou a frente aos 25 minutos. Em nova investida pela direita, Fridolina Rolfö aproveitou sobra no bate-rebate e marcou o gol da virada.

Mesmo com a vantagem de um gol, o Barcelona não tirou o pé do acelerador. Aos 49 minutos, Geyse ficou cara a cara com a goleira Frohms, que fez defesa sobre a brasileira. A árbitra Cheryl Foster apitou fim de jogo aos 52 minutos e o Barcelona conquistou o segundo título europeu.

Geyse é a quarta brasileira a conquistar a Liga dos Campeões Feminina, antes dela Marta foi campeã com o Umea na temporada 2003/04, e Cristiane venceu o torneio com o Turbine Potsdam em 2004/05 e Rosana Augusto ajudou na conquista do Lyon em 2011/12.