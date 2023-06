Na parede. Ontem. Hoje. Amanhã. A memória exposta. Os amigos homenageados.

Ademir Medici

“Ecomuseu, um espelho em que a população se olha para se reconhecer. Não se trata de um museu distante, cujo acervo conte uma história desconhecida. A história e a memória destacadas nesse tipo de iniciativa pertencem à própria comunidade da qual o museu faz parte”.

Cf. Dominique Poulot, historiador francês.

Reparem ao fundo destas duas imagens: são fotos e pacotes de documentos que ao mesmo tempo contam a história de um clube e de uma cidade. Há uma identificação entre o Brasil (clube) e São Bernardo (a cidade), a unir várias gerações.

O ontem representado por Almerindo Protti e seus companheiros que levaram adiante a ideia de se fundar um novo clube há quase 70 anos.

O hoje simbolizado nos jantares das quartas-feiras, preparados pelos próprios diretores, atletas e dirigentes – toda quarta-feira, sem falta.

O amanhã garantido pelos jovens que se exercitam no campo de jogo, o velho campo do Estrela, ou Estrelão, formando-se como atletas e como homens, os sucessores do exemplo do velho Brota.

Hoje já não é prioridade se pensa na criação dos grandes museus, os que procuram abraçar o mundo, caso do Louvre e do Museu Paulista, no Ipiranga. É tempo do ecomuseu, espaço aberto em cada escola, repartição, igreja, associação e clube. E o EC Brasil tem o seu ecomuseu.

Exemplo são as 70 fotografias selecionadas pelo amigo Roberto Gardinalli, e das quais lançamos mão aqui em Memória de uma dúzia, se tanto.

Imaginamos que outros clubes devam ter espaços de memória como os do Brasil. Quem tiver, que se manifeste que a gente divulga.

RETRATOS. Gente do EC Brasil: Osvaldo Alves Pereira (ex-vereador), Pires (professor de escolinha de futebol e autor de uma biografia lançada no clube), Augusto Toldo (memorialista) e Luizinho (jogador de futebol); no destaque, Vareta (jogador de futebol) e Almerindo Protti, o velho Brota, fundador do EC Brasil

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 5 de junho de 1993 – ano 36, edição 8405

MANCHETE – Estado libera Cr$ 22,8 bilhões para a Billings.

Luiz Antonio Fleury Filho, governador do Estado de São Paulo, aprovava verba para convênio de proteção ambiental.

Consórcio Intermunicipal da região organizava abraço simbólico da represa.

ECONOMIA – Ministro Fernando Henrique prometia divulgar plano econômico em 30 dias.

BASTIDORES (Zózimo) – O Brasil continua presidencialista, mas a economia ganhou um primeiro-ministro: José Serra.

A convite do ministro Fernando Henrique, Serra – mais “low prolife” do que nunca – opina em tudo.

DIADEMA – Cidade quer punir crimes de racismo. Pesquisa do Movimento Negro Unificado revelava que 63% das 584 crianças assassinadas na Grande São Paulo, em 1990, eram de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES – Missa em ação de graças na Matriz de São José lembrava a Festa Nacional da Itália, numa promoção da Associação Católica local.

RIO GRANDE DA SERRA – A cidade realizava campanha de combate à cólera.

Patinação em São Bernardo

No antigo Cine Caruso inaugura-se hoje a ampla pista de patinação denominada Guarany Rink, à Rua Marechal Deodoro, em São Bernardo (Vila).

A iniciativa é do empresário José Colleoni.

Na entrada do Rink, a Corporação Musical Carlos Gomes, regida pelo professor Sebastião Farias de Queiroz, fará uma apresentação.

O Guarany Rink dedicará nos dias de semana duas horas para as senhoritas e senhoras que queiram aprender o esporte da moda.

Cf. A Gazeta em São Bernardo, 27-2-1932.

EM 5 DE JUNHO DE...

1903 – Em 1º de junho, o correspondente do Correio Paulistano em São Bernardo justificava a exclusão do cidadão José Benedicto Pedroso do alistamento eleitoral local por ser analfabeto.

No dia seguinte, questionando a notícia, o correspondente do Estadão, Saladino Cardoso Franco, dizia que o real motivo da exclusão era o fato de Pedroso ser do Partido Republicano dissidente.

NOTA – Ainda não sabemos o nome do correspondente do Correio Paulistano em 1903 na região.

Nasce, em Juiz de Fora (MG), Pedro da Silva Nava, médico e escritor, o grande memorialista brasileiro, autor de "Baú de Ossos" (1972), "Balão Cativo" (1973), "Chão de Ferro" (1976), "Galo das Trevas" (1981) e "Círio Perfeito" (1983).

Da Agência Havas. Roma, 3 - Os jesuítas expulsos da França vão fundar uma universidade católica em Milão.

1923 - Nasce, em Santo André, Ivone Dalla Scarpelli, que durante 58 anos trabalhou na Fiação e Tecelagem Tognato.

“Memória” já escreveu: quem pesquisa a história do trabalho no Grande ABC muito ganhará pesquisando Ivone Dalla Scarpelli e seu marido Domingos Scarpelli. O casal residia no Jardim Paraíso.

HOJE

Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 5 de junho: Bela Vista de Goiás (GO), Divino de São Lourenço (ES), Lidianópolis (PR), Mata Grande (AL) e Rio dos Bois (TO).

Especialmente de Mata Grande há inúmeros moradores no Grande ABC.

São Bonifácio

5 de junho

Bonifacius, "aquele que faz o bem". Natural da Inglaterra, levou o catolicismo para a Alemanha. Faleceu em 5 de junho de 754 ou 755.

Ilustração: Editora Paulus