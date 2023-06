Patrícia Poeta ganha funk como forma de agradecimento por músico carioca

03/06/2023 | 14:11



A apresentadora Patrícia Poeta agora tem um funk! O cantor MC Romy fez uma faixa em homenagem à atual apresentadora do Encontro, da TV Globo.

Na letra, Romy faz diversos elogios para a famosa, entre eles, diz que ela é sempre tão gentil e ilumina as manhãs de todo o Brasil. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, Poeta revelou que ficou emocionada com a homenagem.

Que homenagem mais fofa! Me senti acarinhada e adorei a música. Vou até prestigiar nas minhas redes sociais. São carinhos como esses que fazem valer a pena todo dia levantar de madrugada e ir apresentar o programa.

Para Romy, a apresentadora o ajudou em um momento muito difícil:

- Eu tive um período muito difícil na minha vida e certa vez eu estava andando por Ipanema muito desanimado e me sentei num banco. Fiquei surpreso quando uma moça veio me oferecer água, acho que ela viu que eu não estava bem. Eu me lembro até hoje das suas palavras... Ela me disse que independente do que eu estava passando, era para eu nunca desistir e me deu um abraço. Na hora eu nem percebi que era a Patrícia, só depois que fui me dar conta.

Devido a esse momento, o músico decidiu fazer a música como forma de agradecimento. Ele ainda a defendeu de todas as acusações recentes.

- É uma injustiça o que certas pessoas estão tentando fazer com ela. A mulher tem um coração gigante.