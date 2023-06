Thereza Zampieri. A cantora da Matriz. Sua última canção. Notícias para Memória.

Ademir Medici

(São Bernardo, 4-11-1932 – 2-6-2023)

Doente, internada, Therezinha quis cantar na véspera do último Dia das Mães. Seus familiares convidaram os colegas do Bicchieri D’Oro para visita-la. E ela cantou “Ave Maria de Gounod”. Estava muito feliz.

Às vésperas de completar 90 anos, foi visitada por “Memória”. Abriu seus álbuns de fotografias e o coração, e nos contou histórias. Reviveu os tempos da Matriz de São Bernardo. Foi secretária da atual basílica durante 30 anos.

Na igreja, Therezinha Zampieri era procurada pelos noivos para cantar nos casamentos. Chegou a cantar em 19 casamentos seguidos num único sábado.

O batismo, a crisma, a primeira-comunhão, sempre na Matriz. Mesmo porque, os Zampieri moravam ao lado da igreja, entre o Largo da Matriz e a Casa Paroquial, na Rua São Bernardo, esquina com a Rua Padre Lustosa. Dona Júlia foi a sua parteira.

Agora, a partida. Filha de Jacob Zampieri e Luiza Maria Lotto Zampieri, Dona Therezinha foi sepultada no Cemitério-Museu de Vila Euclides.

A CANTORA. Dona Thereza em outubro de 2022, menina fazendo a primeira comunhão e na juventude: ela visitou em Roma a igreja em que o padre Fiorente se inspirou para a construção da Basílica de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 4 de junho de 1993 – ano 36, edição 8404

MANCHETE – Plano de Fernando Henrique sai na semana que vem (junho de 1993).

Ministro (da Fazenda) elabora pacote fiscal para reduzir pressões inflacionárias.

ECONOMIA POPULAR (Alberto Tamer, comentarista) – Preparem-se, vem aí mais um plano econômico.

CIDADES & SERVIÇOS – Drive-in resiste ao tempo e aos motéis.

Nos tempos de crise os drive-in ainda eram frequentados por jovens casais de 20 anos até senhores de 56 anos.

Movimento caiu pela metade.

Reportagem: Anahi Guedes e Dojival Vieira, om fotos de Eder Luiz Medeiros.

CULTURA & LAZER – Termina o Forja, o último engajado.

A peça “Noche Triste, hoje e amanhã (4 e 5-6-1993) marca o fim do grupo de teatro nascido em 1979, durante a intervenção dentro do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema.

NOTA – A história do Forja foi contada, analisada e registrada em 1992, durante o II Congresso de História do Grande ABC, em São Bernardo.

Externato Padre Capra

A Associação Damas de Santa Terezinha do Menino Jesus, do Externato Padre Luiz Capra (Santo André), presta contas da linda festa da Páscoa realizada no Clube de Xadrez.

A renda líquida foi de 2 contos e 323 mil réis.

As distintas damas que fazem parte deste Associação agradecem penhoradamente a todos que colaboraram.

Cf. A Gazeta em São Bernardo, 29-4-1931.

EM 4 DE JUNHO DE...

1903 – Educação do Estado autorizava a permuta entre si de cadeiras das professoras Emyee de Macedo Soares, da Alameda do Triufo, em São Paulo, e Judith Borges de Moraes, da escola da Estação do Pilar (hoje Mauá), em São Bernardo.

Da Agência Havas. Roma, 2 – O prefeito de Roma proibiu reuniões, procissões e concertos populares.

1953 - Inaugurada uma escola de corte e costura na Vila Baeta Neves, em São Bernardo

