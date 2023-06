Festa no Brasil. O bicampeonato. Celeiro de craques. E a opção de Nilton Locosselli.

Ademir Medici

Será a feijoada dos 68 anos do EC Brasil rumo ao seu ano 69, ao seu ano 70... E se o almoço é especial, a foto de hoje selecionada pelo Roberto Gardinalli também o é. A foto do bicampeonato do Brasil, em 1960, título maior de um clube bem são-bernardense.

HISTÓRIA – O Brasil tinha craques, vários recrutados junto ao Palestra, que não estava bem das pernas naquela virada da década de 1950 para 1960.

Reforçado, o Brasil levanta o campeonato da cidade em 1959 e 1960. Revela Nilton Locosselli, irmão do Nardo (Leonardo Locosselli Neto).

O Palmeiras até que tentou levar Nilton para o Parque Antarctica, assim como o fizera alguns anos antes com Ézio Lazzuri. Mas a empresa de ônibus da família precisava de administradores.

O profissionalismo perde um craque, a cidade ganha um empresário bem sucedido. E esta história foi contada à Memória pelo saudoso Almerindo Protti, o velho e eterno Brota.

É O BI. O jogo das faixas do bicampeonato alcançado em 1960. Identificados, em pé: o goleiro Roberto, Cidinho (o terceiro), Geleia (o sétimo), Nandinho (o técnico, o nono), o velho Brota (presidente e fundador, o décimo). O primeiro à direita, prefeito Lauro Gomes, de terno, gravata borboleta e escondendo seu charuto famoso

NAS ONDAS DO RÁDIO

A voz de Jorge Helal

Texto: Milton Parron

Jorge Helal, uma das vozes mais bonitas do rádio e da televisão de São Paulo, também conhecida do público que curte séries de televisão estrangeiras, será o focalizado do programa “Memória” neste final de semana.

Helal também é identificado pela quantidade imensa de comerciais famosos que gravou, e ainda grava, entre eles os das Casas Burí, Vasp, Varig e Pan-AM.

Também foi apresentador de noticiosos importantes no rádio produzidos na Bandeirantes pelos “Titulares da Notícia”, o “Matutino” e o “Grande Jornal Falado Tupi” sob direção de Corifeu de Azevedo Marques, o “Equipe Sete e Trinta” da Jovem Pan comandado por Fernando Vieira de Melo e, mais tarde, também apresentou importantes noticiosos no SBT, na TV Manchete, Record e Bandeirantes.

Seus programas no rádio também marcaram época, especialmente nas emissoras que tinham a direção artística de Hélio Ribeiro, um deles o “Arquivo Musical” da Bandeirantes.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Uma entrevista com o locutor Jorge Helal. Produção e apresentação: Milton Parron. Na virada de sábado para domingo; às 7h do domingo com reprise na sexta-feira, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Músicas de novelas que marcaram época. Participação de Vander Junior, que apresenta pela Rádio ABC o programa “Novelão” (aos domingos, das 14h às 15h).

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 3 de junho de 1993 – ano 36, edição 8403

MANCHETE – Braido (ex-prefeito) critica Dall’Anese (prefeito atual) e formaliza saída do PTB.

SANTO ANDRÉ – Parque do Pedroso sucumbe em ruínas. Teleférico e restaurante estão depredados. Mato cresce.

DIADEMA – Prefeitura discute a questão das divisas com São Paulo, na área da Vila Élida.

RIBEIRÃO PIRES – A Câmara Municipal aprova a transformação da cidade em estância climática.

RIO GRANDE DA SERRA – Prefeito José Teixeira reivindica verba para construção de UBS no Parque América.

CULTURA & LAZER – Edições Paulinas investem 900 mil dólares para inaugurar sua primeira livraria em Santo André, a 33ª da rede.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Rio Grande do Sul hoje é o aniversário de Campo Novo, Chapada, Colorado e São Luiz Gonzaga.

E mais: Água Preta (PE), Brejo dos Santos (PB), Capitão Enéas (MG), Piranhas (AL) e Porto Murtinho e Sonora (MS).

Santo Carlos Lwanga

3 de junho

E seus 21 companheiros, ugandenses, sofreram o martírio em 1885. Foram canonizados em 1964 pelo papa Paulo VI.

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo