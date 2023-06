Tom Holland fala sobre caracterização de personagem: Zendaya teve que aguentar muito

03/06/2023 | 13:10



O namoro de Tom Holland e Zendaya atrai bastante atenção. E não dá para julgar, os pombinhos formam um casal fofíssimo. Em recente entrevista à Rádio Times, o astro mundial deixou todos derretidos ao fazer uma piada sobre quando a namorada teve que aguentá-lo usando franja.

Pois é, o penteado foi adotado durante sua caracterização para a série Entre Estranhos. Na trama, ele interpreta um homem que é inocentado de crimes por ter um transtorno de múltiplas personalidades.

- Eu tinha franja. Deus abençoe Zendaya, ela teve que aguentar muito comigo aparecendo assim por dez meses, foi difícil.

A série estrelada por Holland é uma produção da Apple TV+, cujo trailer foi divulgado no início de maio. Inspirada por história real, a proposta da plataforma de streaming é que cada temporada retrate e aborde um assunto diferente.

Neste primeiro momento, os episódios serão inspirados no livro The Minds Of Billy Milligan e a temporada será divulgada em 09 de junho. A seguir, veja alguns dos melhores momentos de Tom Holland e Zendaya.