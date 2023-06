Arthur Aguiar revela detalhe sexual de sua participação no BBB22

03/06/2023 | 13:10



Foi cheio de revelações! Arthur Aguiar foi o convidado do Bagaceira Chique, podcast apresentado por Luciana Gimenez, e abriu o jogo sobre diversos assuntos. Em pouco mais de uma hora, o vencedor do BBB22 abriu o jogo em relação à intimidades, inclusive sobre como fazia para lidar com o fato de ser vigiado 24 horas por dia na casa mais vigiada do Brasil.

A apresentadora questionou Arthur sobre como ele conseguia fazer coisas íntimas dentro do reality, e ele revelou não ter feito nada - nem sozinho. Apesar disso, ainda deu uma dica para os próximos participantes.

- Não [fiz] nada, nem sozinho. Fiquei três meses [sem masturbação]. Acho que estava muito focado, meu pensamento estava em outro lugar, não tinha espaço para isso. Antes de ir eu me questionei isso, como deve ser, como serão três meses sem nada, zero. Você pode fazer no banheiro, mas não é todo mundo que vai ver, tem uma câmera lá e o Boninho que decide se vai ao ar