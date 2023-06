Após prova para definir os Donos da Mansão em A Grande Conquista, participantes comemoram com churrasco; veja o que rolou na madrugada

03/06/2023 | 12:11



Sexta-feira é dia de prova em A Grande Conquista! Na última, dia 2, foram definidos os Donos da Mansão da semana. Em uma prova de sorte, Ricardo venceu e escolheu Erick para ocupar a segunda vaga de Dono da Casa.

Faby já deixou claro que não queria fazer nada antes dos Donos dividirem as funções da Mansão. Mas quem saiu chateada foi Medrado. Entretanto, Erick e Ricardo resolveram aproveitar a vitória e foram inaugurar o Quarto, com direito a brinde e churrasco.

Por mais que a madrugada tenha sido tranquila, Faby resolveu dar uma volta na despensa... A empreendedora foi tomar água na cozinha e voltou para o quarto com os bolsos cheios. Ao ver que os chocolates e bolachas foram repostos, Faby levou as guloseimas na blusa até o quarto, depois enrolou tudo com um lençol da cama. E Servo também aproveitou para atacar a despensa!