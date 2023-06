São Paulo se consolida como o maior polo turístico do país

Associação Paulista de Portais e Jornai



Entre janeiro e abril, foram criados 18.314 postos formais diretos no turismo, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 1º de junho, pela Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo. A previsão é que o turismo de São Paulo gere 80 mil empregos ao longo do ano. Os dados compartilhados pelo órgão são baseados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), ferramenta que monitora o processo de admissão e dispensa de trabalhadores regidos pela CLT. O desempenho do turismo paulista este ano será o maior dos últimos cinco anos. A estimativa é de que a economia do setor cresça 7,8% em 2023, como revela o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Setur-SP. O PIB do turismo paulista atingirá R$ 299,4 bilhões, destacando São Paulo como o maior polo turístico do país.

Frase

“Estamos melhorando a conectividade entre os destinos, com avanços em gastronomia, estruturas náutica e turismo rural e religioso. Os novos empregos são resultado da força econômica da atividade turística no nosso estado” – Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP.

Agronegócio paulista bombando

O agronegócio de São Paulo teve um aumento nas exportações de 4,3% nos primeiros quatro meses de 2023, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em valores, o setor paulista alcançou US$ 7,75 bilhões em vendas para o exterior e US$ 1,73 bilhão em importações. Com isso, o agro teve um superávit de US$ 6,02 bilhões, 4% superior ao registrado em 2022. Os números foram revelados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Números

De janeiro a abril deste ano, os principais grupos exportadores do agronegócio paulista foram o complexo sucroalcooleiro (US$ 1,95 bilhão, sendo que, desse total, o açúcar representou 79,5%); o complexo soja (US$1,55 bilhão, tendo a soja em grão 88,7% de participação no grupo); o setor de carnes (US$ 931,76 milhões, em que a carne bovina respondeu por 78,6%); produtos florestais (US$ 883,40 milhões, com participações de 53,5% de celulose e 38,4% de papel); e de sucos (US$ 682,17 milhões, dos quais 97,3% referentes a suco de laranja). Esses cinco agregados representaram 77,4% das vendas externas do setor.

Trem Intercidades

A agência de promoção de investimentos do Estado de São Paulo Invest São Paulo divulgou que realizará, uma rodada de sondagem de mercado para o projeto do Trem Intercidades (TIC) entre as cidades de São Paulo e Campinas. As reuniões bilaterais começaram dia 26 de maio e vão até 16 de junho de 2023. A oportunidade abre espaço para conhecer mais detalhes sobre o projeto, esclarecer dúvidas e ouvir contribuições dos investidores, operadores, financiadores e demais interessados.

Pìracicaba: investimento

A CJ do Brasil, subsidiária da multinacional CJ Bio, empresa especializada na produção de aminoácidos, celebrou dia 24 de maio a finalização da ampliação da sua fábrica em Piracicaba. O investimento foi de R$ 1,1 bilhão, e a expectativa é que sejam gerados 650 empregos. O acordo inclui, também, a instalação de um centro de Pesquisa & Desenvolvimento. A CJ do Brasil anunciou que se torna a única empresa na América Latina a produzir três aminoácidos complexos e essenciais para a indústria de alimentação animal: Lisina, Treonina e Triptofano. O investimento torna o Brasil autossuficiente na fabricação desses insumos e deve permitir a ampliação das exportações para América Latina, EUA e Europa.

Itu: investimento

A Monin, fabricante de soluções aromáticas para bartenders, mixologistas, chefs e baristas, anunciou dia 30 de maio a construção de sua primeira fábrica na América Latina. A nova instalação será erguida em Itu, próximo a Sorocaba, em um terreno próprio de 132.000m². As obras terão início em junho de 2023, e a unidade está prevista para iniciar as operações no terceiro trimestre de 2024.

Desempenho do PIB paulista

Dados da Fundação Seade mostram que de janeiro a março de 2023 o Produto Interno Bruto – PIB do Estado de São Paulo avançou 0,3% no trimestre em comparação ao mesmo período diretamente anterior, já descontados os efeitos sazonais. Em referência aos setores neste período, houve crescimento de 1,1% na agropecuária e de 0,8% nos serviços, enquanto a indústria teve queda de 2,8%. No acumulado nos últimos quatro trimestres em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores, o PIB paulista avançou 2,9%. O resultado foi influenciado pelo desempenho de serviços, com crescimento de 4,6%. A agropecuária e indústria registraram expansão de 0,1% e 1,5%, respectivamente.

Serviços em SP

Dados da Pesquisa de Investimentos do Estado de São Paulo – Piesp, da Fundação Seade, apontam que entre janeiro e abril de 2023 foram anunciados R$ 19,9 bi para o segmento. No mesmo período de 2022 foram 9,63 bilhões. A elevação em 2023 é decorrente dos investimentos em tecnologia da informação no interior do Estado — mais de um terço do montante (R$ 16,3 bilhões) foi direcionado a este subsetor. Na sequência vêm atividades imobiliárias (R$ 9,1 bilhões), locação de veículos (R$ 6,4 bilhões), serviços de saúde (R$ 4,3 bilhões), de alojamento (R$ 2,7 bilhões) e de intermediação financeira (R$ 1,5 bilhão).

