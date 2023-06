Mês do Meio Ambiente em São Bernardo tem ciclo de palestras sobre riscos climáticos

Da Redação



03/06/2023



Em alusão ao Mês do Meio Ambiente, celebrado em junho, São Bernardo organizou calendário especial de atividades, com início a partir de segunda-feira (5), em evento que irá promover campanha de coleta seletiva nas escolas da rede municipal. A ação, no auditório do Cenforpe, contempla, além da campanha, distribuição de cartilha educativa, lançamento de jingle de incentivo à reciclagem na cidade e apresentação temática de teatro.

A programação em comemoração à data registra ainda, entre os principais eventos, ciclo de palestras sob a temática de riscos climáticos, em parceria com a OAB. A atividade ocorrerá terça-feira (6), à tarde, no Teatro Cacilda Becker, trazendo nomes de especialistas na área, como Patrícia Iglecias, professora e superintendente de meio ambiente da USP, Antonio Pinheiro Pedro, secretário executivo de mudanças climáticas de São Paulo, e Juliana Velasque Figueiredo, promotora de Justiça de Meio Ambiente de São Bernardo.

A agenda do Meio Ambiente inclui também minicurso online sobre coleta seletiva e oficina prática sobre aproveitamento de resíduos de poda de árvore em peças artesanais. A iniciativa vai acontecer na manhã do dia 6 (terça-feira) no saguão do Teatro Cacilda Becker. No dia seguinte, haverá o resultado no concurso de fotografia sobre as belezas naturais de São Bernardo.

Entre 12 e 16 de junho, haverá imersão inclusiva na Mata Atlântica, com visitas monitoradas de PCDs (Pessoas com Deficiência) no Parque Ecológico Imigrantes (SP-160, Curututu). O parque é um espaço em meio à Mata Atlântica adequado, adaptado, com rampas projetadas, elevadores e bondinho para garantir a mobilidade e o conforto de todos os visitantes. A proposta visa promover a acessibilidade de pessoas com deficiência no parque.