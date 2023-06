Santo André realiza ações de combate à obesidade infantil

Da Redação



03/06/2023 | 10:34



O Dia da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil, celebrado em 3 de junho, alerta sobre os riscos e os cuidados necessários para combater esta doença, que afeta milhares de crianças no mundo. Em Santo André, a estimativa é que cerca de 12 mil crianças, com idade entre 5 e 9 anos, estejam com excesso de peso.

Para mudar esse cenário, as unidades de saúde promovem encontros com grupos de sobrepeso e obesidade e reuniões para realização de atividade física com objetivo de reduzir o sedentarismo. Também oferecem atendimento com médicos, enfermeiros, nutricionistas e educador físico.

“Obesidade infantil é um tema que nos traz preocupação recorrente, ainda mais neste momento pós-pandemia, no qual muitas crianças ainda estão voltando à rotina de atividades físicas”, disse o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

Além dos fatores genéticos, responsáveis por 70% das causas da obesidade, há o estilo de vida da criança e a rotina alimentar. “É fundamental para uma vida saudável seguir as recomendações do Ministério da Saúde, que propõe uma nova classificação para os alimentos, separando-os em quatro categorias alimentares”, explica a coordenadora médica do núcleo de obesidade, Maria Carolina Pestana de Andrade do Nascimento.

O projeto Jeito de Criança, parceria realizada com o Centro Universitário da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), foi implantado com intenção de sensibilizar e capacitar os profissionais de saúde sobre os diversos aspectos relacionados à obesidade, alimentação saudável, combate ao sedentarismo, vigilância alimentar e nutricional.

A alimentação oferecida nas creches municipais passou a ser mais natural e saudável com o programa Crescer Saudável, que é voltado a crianças de 0 a 3 anos de idade. A partir desta iniciativa, a Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) tem utilizado estratégias como o uso de produtos agrícolas com frutose, que contém o açúcar natural dos alimentos, para adoçar o leite oferecido aos cerca de 8.000 alunos desta faixa etária.

Na próxima terça-feira, profissionais da Unidade de Saúde Valparaíso realizarão roda de conversa abordando o tema obesidade infantil. A iniciativa será realizada na Emea Parque Tangará – Parque Escola, às 9h.