Santo André viaja para Rio de Janeiro de olho na liderança da Série D

Pedro Lopes

Especial para o Diário



03/06/2023 | 10:13



O Santo André vai novamente ao Rio de Janeiro para mais uma rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Hoje à noite, o Ramalhão enfrenta a Portuguesa, às 18h, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, localizada na capital fluminense.

A partida marca o encontro das duas equipes invictas na competição. O time carioca está na ponta da tabela do Grupo 6, com dez pontos. O Ramalhão aparece logo em seguida, com oito. Na última vez que foi ao Rio, o Santo André conseguiu uma boa vitória por 1 a 0 contra o Nova Iguaçu, que desde então é o lanterna do grupo, com um tento.

O último resultado do Santo André não foi como o torcedor esperava. Em pleno Estádio Bruno Daniel, o Brunão, a equipe empatou com o Resende-RJ, que está na penúltima colocação, perdendo a chance de chegar à liderança.

A equipe comandada por Matheus Costa intensificou os treinos durante a semana, pois tem ciência de que será uma partida complicada, com o adversário tendo o fator casa como vantagem. No começo da semana, os atletas que tiveram pouca minutagem ou não aturam contra o Resende- relizaram jogo-treino com o sub-20, sob os olhares do treinador, que busca a competitividade e a máxima entrega de seus jogadores.

Tendo a melhor defesa da competição, o treinador afirma que seu time está “sofrendo poucos gols”. “É claro que o bom momento do nosso sistema defensivo, reflete nos resultados positivos. A equipe tem mais confiança para jogar, sabendo que o time está organizado e preparado lá atrás”, analisa.

“São poucos jogos à frente do clube e tivemos uma reformulação do elenco entre o Paulistão e a Série D. Por conta disso, a equipe vem se acertando e adaptando da forma que quero, ao longo desse tempo. Estou muito feliz com o momento que vivemos, mas quanto mais evolução do time, melhor, por isso continuamos trabalhando muito firme”, completou o comandante.