Mita traz Lana Del Rey, Florence + The Machine e Haim neste fim de semana para SP

03/06/2023 | 10:00



O festival MITA vai agitar São Paulo neste final de semana com shows de nomes como Lana Del Rey, Florence + The Machine e Haim. O evento, que começa às 11h55 neste sábado, 3, ocorrerá no Novo Anhangabaú.

Os ingressos para sábado, dia em que Lana sobe ao palco, já estão esgotados. O domingo, 4, porém, ainda conta com entradas disponíveis, que podem ser adquiridas através do site da Eventim. Os preços vão de R$ 425 (meia-entrada, pista) a R$ 1.990,00 (inteira, pista premium). No dia, o festival tem início às 12h.

Além de Lana e Florence, nomes como Duda Beat, Natiruts, NX Zero e Sabrina Carpenter também se apresentarão no evento. No sábado, Duda Beat e Natiruts sobem ao palco Deezer, enquanto, no domingo, NX Zero e Sabrina Carpenter farão shows no mesmo local.

Confira a programação do MITA Festival

Palco Deezer

11h55 - N.I.N.A

12h50 - Avuá e Rodrigo Alarcon

14h35 - Duda Beat

16h45 - Djonga convida BK

19h05 - Natiruts

Palco Central

13h40 - Jehnny Beth

15h30 - BadBadNotGood

17h40 - Flume

20h20 - Lana Del Rey

Domingo, 4

Palco Deezer

12h - Far from Alaska convida Supercombo

14h - Sabrina Carpenter

16h20 - NX Zero

18h55 - The Mars Volta

Palco Central

13h - Don L convida Tasha & Tracie

15h10 - Capital Inicial

17h30 - Haim

20h20 - Florence + The Machine