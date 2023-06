Chuchu perde a linha após fala de Ana Nice

Da Redação



03/06/2023 | 10:00



A vereadora Ana Nice (PT) ficou indignada com palavras proferidas contra ela pelo colega parlamentar Paulo Chuchu (PRTB) durante a sessão da Câmara realizada na quarta-feira. Após a petista questionar a moção de repúdio votada na Casa sobre a visita de Nicolás Maduro ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Chuchu subiu à tribuna e disse que “é por isso que eu falo que você é patética e o seu partido é patético.” O presidente da Câmara, Danilo Lima (PSDB), tentou interromper o vereador, mas Chuchu não respeitou. “Aqui tenho direito a falar o que quiser, presidente.” Outros vereadores também tentaram controlar os ânimos do parlamentar, mas Ana Nice voltou a ser atacada ao fim do discurso de Chuchu, após responder, de forma indignada, às ofensas do colega. “Não vem fazer esse show para aparecer no seu Big Brother”, declarou ele, em referência ao fato de a petista transmitir todas as sessões em seu canal no YouTube.

Bastidores

Entre redes e linhas

A vice-prefeita e secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema, Patty Ferreira (PT), visitou quinta-feira a planta industrial da Mazzaferro, maior empresa do mundo em capacidade de produção de linhas e redes de pesca e que durante anos ocupou área na margem direita da Via Anchieta – sentido Litoral –, em São Bernardo. A fábrica, que possui cerca de 300 funcionários, ocupa 70 mil m² na região do bairro Casa Grande e completa 70 anos em 2023. Ali, conversou com diretores, conheceu produtos e um pouco da história da companhia, que pulou o muro de divisa entre as cidades e deixou o que já era um ponto de referência na estrada.