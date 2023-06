MP mira descaso na saúde

Do Diário do Grande ABC



03/06/2023 | 09:35



A situação de calamidade pública vivida pela rede de saúde são-bernardense, denunciada pela imprensa séria, não poderia desaguar em outro desfecho. Ontem, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) enviou ofícios ao procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mario Luiz Sarrubbo, e à Promotoria de Justiça Cível, Criminal e do Patrimônio Público de São Bernardo para que seja apurado o que o parlamentar chama de “desmonte da saúde de São Bernardo”. A expectativa é grande. Na intervenção do Ministério Público reside a última esperança da comunidade, que não tem mais a quem recorrer para estancar o descaso das autoridades com o serviço prioritário.

O movimento do deputado tem por base a série de reportagens feitas pelo Diário sobre os problemas enfrentados pela saúde em São Bernardo, que está sob o comando do secretário Geraldo Reple Sobrinho desde a posse do prefeito Orlando Morando (PSDB) para o primeiro mandato, em 2017. Luiz Fernando pede que os promotores fiscalizem de forma imediata a crise que se instalou na rede municipal de saúde, que inclusive tem alas de hospital e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) fechados. Na edição de ontem, o jornal denunciou o fechamento da UBS Parque São Bernardo. No dia anterior, o veículo havia mostrado o fechamento de 110 dos 257 leitos do HC (Hospital de Clínicas).

As razões do sucateamento do sistema público de saúde em São Bernardo são nebulosas, daí a necessidade de atenção do Ministério Público. Não parece ser falta de dinheiro. Além de orçamento bilionário da própria Secretaria Municipal de Saúde, a cidade recebe repasses de outras instâncias para complementar a receita. O próprio Luiz Fernando lembra que, em 2020, destinou R$ 200 mil de emenda parlamentar para a realização de reformas na UBS Vila São Pedro, unidade que apresentou recentemente problemas estruturais, como rachaduras no teto e nas paredes. Há motivos de sobra para suscitar desconfianças. Orlando Morando e Geraldo Reple Sobrinho têm muito a explicar.