Livro apresenta duas décadas de conversas sobre música popular

Evaldo Novelini

Do Diário do Grande ABC



03/06/2023 | 09:23



Em 2018, por ocasião do lançamento de A Pele do Futuro, a cantora baiana Gal Costa recebeu, na Capital paulista, a jornalista Adriana Del Ré para falar sobre o seu mais recente disco. Ao se sentar em um dos cantos de um sofá verde, onde concederia a entrevista, a artista descalçou os sapatos e pôs os pés no estofado, para ficar mais à vontade. Instintivamente, a repórter fez o mesmo. Estava estabelecida a sintonia necessária para Gal se desnudar diante do gravador ligado.

“Ela decidiu tirar os sapatos. Para deixá-la à vontade, durante a entrevista, também tirei os meus. Tudo sem planejar. Engatamos numa conversa boa, ao melhor estilo olhos nos olhos e pés livres”, relata Adriana no livro Conversas sobre MPB – 30 Entrevistas com Importantes Nomes da Nossa Música (Letras do Brasil, R$ 68, 196 páginas), que será lançado dia 14, a partir das 18h, na Livraria da Vila (Rua Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena, Capital).

A obra é uma coletânea de reportagens sobre música popular brasileira publicadas ao longo de 18 anos no jornal O Estado de S. Paulo, onde a autora trabalhou. Mas a cereja do bolo são os textos inéditos sobre o backstage das conversas, onde Adriana fala de sua relação com o entrevistado e da criação do ambiente de intimidade necessário para que o bate-papo flua com naturalidade – e revelações curiosas e saborosas possam ser feitas.

Foi nesta sintonia que Gal Costa, em oportunidade anterior à entrevista de pés no sofá, sentiu-se à vontade para contar em detalhes por que pediu a Rita Lee licença para alterar a palavra “pai” por “mãe” na letra de Ovelha Negra ao incluir a música no disco Gal Bossa Tropical. Os pais da cantora foram casados cerca de oito anos e durante todo esse período tentaram ter um filho. Os dois brigaram e, no dia em que se encontraram para acertar a separação, ele a seduziu.

“Minha mãe ficou grávida, mas eles não retomaram a relação. Então ela se tornou meu ponto de referência, foi meu pai e minha mãe”, revela Gal Costa (1945-2022) para Adriana em 2002 – e a jornalista, por sua vez, repassa aos seus leitores em reportagem publicada em 13 de dezembro daquele ano.

Adriana não precisa, contudo, estar frente à frente para extrair episódios saborosos do entrevistado. Como prova o bem-humorado texto sobre Rita Lee (1947-2023), que, a partir de determinado momento da carreira, decidiu que não iria mais falar com a imprensa pessoalmente. “Querida, as entrevistas por e-mail são muito mais práticas, posso responder na comodidade do meu lar, nem preciso passar um batonzinho. Quer coisa mais chata do que aquele gravadorzinho que sempre emperra?”, justifica a cantora.

Na maior parte, lê-se Conversas sobre MPB com sorrisos nos lábios. Como quando Elza Soares (1930-2022) explica por que não revelava a idade de forma alguma: “Em outros países, velhice é acúmulo de experiência; no Brasil é o acúmulo de caduquice”. Mas há partes comoventes. Como a de Marisa Monte contando que o filho de Cássia Eller (1962-2001), Chicão, gostava mais dela do que da mãe ao microfone: “Quando perguntavam o que seu filho achava dela cantando, ela respondia: ‘Ele gosta da Marisa Monte, porque acha que eu grito muito’”.

Zélia Duncan, na quarta capa, dá testemunho sobre a autora e fala do valor de se perenizar em livro a efemeridade do trabalho jornalístico. “É muito importante conversar com quem sabe por que está ali, alguém que conhece nosso percurso e preza o que está ouvindo. As melhores entrevistas sempre partem do entrevistador, a meu ver. Em como ele desperta no entrevistado o desejo de falar, de se abrir (...). Adriana gosta do que faz. E isso a gente sente no tipo de silêncio atento em que ela mergulha quando respondemos às suas perguntas.”