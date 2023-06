Deputado denuncia crise na saúde de São Bernardo ao procurador-geral

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



03/06/2023 | 09:13



O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) enviou nesta sexta-feira (2) ofícios ao procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mario Luiz Sarrubbo, e à Promotoria de Justiça Cível, Criminal e do Patrimônio Público de São Bernardo para que seja apurado o que o parlamentar chama de “desmonte da saúde de São Bernardo”.

A ação tem por base a série de reportagens feitas pelo Diário sobre os problemas enfrentados pela saúde em São Bernardo, que está sob o comando do secretário Geraldo Reple Sobrinho, desde a posse do prefeito Orlando Morando (PSDB) para o primeiro mandato, em 2017. Luiz Fernando pede que o Ministério Público fiscalize de forma imediata a crise que se instalou na rede municipal de saúde, que inclusive tem alas de hospital e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) fechados.

Na edição desta sexta-feira (2), o Diário denunciou o fechamento da UBS Parque São Bernardo. Inoperante desde 25 de maio, a unidade teve equipamentos e fiações roubados por ladrões durante a madrugada daquele dia. A equipe de reportagem do jornal esteve na frente da unidade e constatou o desapontamento e indignação de pessoas que se deslocaram até a unidade e bateram com a cara no portão.

“A Prefeitura simplesmente fechou a unidade de saúde da noite para o dia, sem nenhum aviso prévio, e os cidadãos que se dirigem ao local, inclusive os que tinham agendamento na UBS, encontram os portões fechados com cadeado e nenhuma informação sobre o que fazer, para onde ir ou quando será reaberta”, escreveu Luiz Fernando no ofício.

Na ação, o deputado ainda cita o fechamento de 110 dos 257 leitos do HC (Hospital de Clínicas), dos quais 20 são de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), noticiado pelo Diário nesta semana. Três alas do equipamento – no terceiro, sexto e oitavo andares – estão fechadas para reformas porque apresentam vazamentos, infiltrações e pisos com elevações em alguns pontos, o que causa risco de quedas.

VILA SÃO PEDRO

Luiz Fernando também relembra que, em 2020, destinou R$ 200 mil de emenda parlamentar para a realização de reformas na UBS Vila São Pedro, unidade que apresentou problemas estruturais, como rachaduras no teto e nas paredes, conforme noticiado pelo Diário no dia 4 de abril. O parlamentar já havia acionado o Ministério Público para apurar este problema e a interdição da UBS Vila União, medida adotada pela Defesa Civil em 31 de março.

“O abandono da saúde em São Bernardo continua sendo sentida diariamente pelos moradores, os quais se encontram cada vez mais vulneráveis ao total desmonte que vem sendo levado a cabo pelo prefeito e seu secretário de Saúde”, comentou o parlementar petista.

A Prefeitura foi questionada pelo Diário em cada um desses casos, mas não respondeu a nenhum deles até o fechamento desta edição.