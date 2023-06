Arraial Solidário terá Thaeme & Thiago, Rionegro & Solimões

Da Redação



03/06/2023 | 08:50



Está chegando a hora de vestir a roupa xadrez, colocar o chapéu de palha, caprichar na maquiagem e partir rumo ao Paço Municipal de Santo André. Ontem, foi anunciada a programação do Arraial Solidário 2023, que será realizado nos dias 16, 17 e 18 de junho, com muita música e variedades gastronômicas.

Esta edição contará com grandes atrações, como a dupla Thaeme & Thiago, que finaliza a programação da primeira noite de evento, no dia 16 (sexta-feira). No sábado (17), o Arraial Solidário contará com tributos a Cristiano Araújo e Marília Mendonça, interpretados por Diego Faria e Val Pinheiro. No domingo (18), a festa termina em grande estilo, com Rionegro & Solimões.

“Este ano tem sido muito especial em matéria de eventos por conta dessa liberdade de poder celebrar a vida, comemorar e festejar como fazíamos antes da pandemia. E com o Arraial Solidário não vai ser diferente, em um evento praticamente todo custeado pela iniciativa privada”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).

No dia 16, o Arraial Solidário será realizado das 18h às 22h. Nos dias 17 e 18, o evento vai das 12h às 22h. As barracas montadas no Paço Municipal – sob cuidados de 46 entidades assistenciais – ofertarão comidas típicas juninas.

O espaço contará ainda com beer trucks e espaço kids. Haverá ainda touro mecânico, pescaria, martelo de força, jogo das argolas, correio elegante e cabine de fotos e muito mais. E não pode faltar o bingo solidário, com prêmios aos vencedores e renda revertida ao Fundo Social de Solidariedade.

“A expectativa é muito positiva. Toda doação é importante e ela realmente chega nas pessoas. Temos números impressionantes. Contamos com a presença de todos no Paço para celebrar, ajudar quem mais precisa e festejar mais um sucesso do Arraial Solidário”, convocou o prefeito.

A entrada será trocada por 2 quilos de alimentos não perecíveis ou itens para a Campanha do Agasalho. As doações chegarão a 121 entidades assistenciais andreenses que auxiliam aproximadamente 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

“É com muita alegria que a gente vem aqui anunciar mais um arraial. Uma festa bem bonita que nasceu da ideia de resgatar a Feira da Fraternidade e aí o sucesso foi tamanho que deixou o gostinho de quero mais, que misturado com paçoca, pipoca, milho verde, boa música e muita solidariedade, ficou muito melhor”, exaltou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Cláudia de Fabris.

A programação está disponível no site www.arraialsolidariosantoandre.com.br. O evento é uma realização da RM Tatuapé, com apresentação do Diário e da Coop, patrocínio da Braskem, Nova Ceasa e Patriani, e copatrocínio da LGBS e Terracom. O Bingo Solidário tem o patrocínio da Copafer.