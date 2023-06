Revezamento 4x200 metros feminino alcança índice para o Mundial no Troféu Brasil

02/06/2023 | 21:18



O quarto dia de disputa do Troféu Brasil, em Recife, garantiu ao revezamento 4x200 metros feminino o índice para o Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka, no Japão, que começa a ser disputado no dia 14 de julho. Com Maria Fernanda Costa no comando após garantir índice para a prova individual dos 200 metros, a equipe brasileira será formada por Stephanie Balduccini, Nathalia Almeida e Gabrielle Roncatto.

Maria Fernanda, atleta da Unisanta, já havia garantido índice para os 400 metros livre. Nesta noite, fez o tempo de 1min57s76 e garantiu a participação em mais uma prova do Mundial caso entre na convocação. Stephanie Balduccini, do Pinheiros, fez 1min59s05 e terminou em segundo lugar, seguida por Nathalia Almeida, da Unisanta, que fez 1min59s84.

"Os 200m livre era o que a equipe do Fernando Possenti vinha treinando para poder estar aqui e nós queríamos pegar esse revezamento. A estratégia era passar forte e na frente, e consegui colocar em prática aqui na competição", afirmou Maria Fernanda após a conquista.

Entre os homens, o medalhista olímpico Fernando Scheffer nadou para 1m46s28 nos 200 metros livre e também garantiu o índice para o Mundial. Murilo Sartori ficou com a prata e Luiz Altamir Melo com o bronze. "Eu estava há muito tempo sem competir e tivemos uma preparação bem longa para essa competição, que eu não comecei muito bem. Hoje, a estratégia era colocar a melhor Natação possível e garantir esse índice", comentou Scheffer.

Nos 400 metros medley, o vencedor foi Stephan Steverink, que conseguiu o índice com uma prova de 4min17s26, à frente de Brandon Almeida e Leonardo Santos. "Foi uma prova muito legal, por conta de todas as condições encontradas e eu estou muito feliz com o índice, porque era algo que eu e meu técnico estávamos buscando", celebrou Stephan.