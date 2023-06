Rafael Navarro é diagnosticado com edema na coxa e vira desfalque no Palmeiras

02/06/2023 | 18:20



O atacante Rafael Navarro foi diagnosticado com um edema na coxa direita nesta sexta-feira e será desfalque do Palmeiras na partida contra o Coritiba, às 18h30 deste domingo, no Allianz Parque, pela nona rodada do Brasileirão. Ele foi acionado por Abel Ferreira no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, pela Copa do Brasil, resultado que foi o suficiente para o time alviverde avançar de fase, e acabou substituído na reta final da partida, com dores na coxa.

Antes de ser chamado pelo técnico Abel Ferreira para substituir Rony na volta do intervalo na Arena Castelão, Navarro passou três jogos sem sair do banco de reservas. Durante todo o mês de maio, no qual o Palmeiras fez nove partidas, foi utilizado pelo português em apenas três oportunidades. Na temporada, tem 17 jogos, três deles como titular.

Sem Navarro nas atividades, Abel iniciou nesta sexta a preparação do Palmeiras para o duelo com o Coritiba. Os jogadores que foram titulares diante do Fortaleza seguiram apenas um cronograma de atividades regenerativas na parte interna da Academia de Futebol. Os demais fizeram exercícios de marcação, posicionamento, raciocínio e passes, antes de participarem de um coletivo de cinco contra cinco em campo reduzido.

A partida deste domingo não contará com Raphael Veiga em campo, pois ele terá de cumprir suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Já o atacante Artur, que foi desfalque no Ceará por não pode jogar a Copa do Brasil, já que atuou no torneio pelo Red Bull Bragantino, deve voltar ao time para enfrentar os coritibanos.