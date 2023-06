Jojo Todynho desabafa sobre as comparações que os fãs estão fazendo sobre seu corpo

02/06/2023 | 18:10



Jojo Todynho é conhecida por todo mundo por sempre estar falando o que pensa sem pensar duas vezes. E de uns tempos para cá, a funkeira anda se aventurando em estudar na faculdade e investir muito de seu tempo na academia

E durante a tarde desta sexta-feira, dia 2, a Jojo Todynho que não leva desaforo para casa, fez questão de ir até as suas redes sociais para desabafar. Nos Stories, a artista comentou sobre uma montagem que está passeando pela web que mostra o antes e o depois dela na academia, mas que não tem mudança alguma.

Jojo ainda explicou que a imagem do antes que usaram para fazer a comparação era de um treino do dia anterior e, claro, rasgou o verbo sem pensar duas vezes.

As pessoas se acham no direito de falar o que querem, te julgar. Então eu não tenho que mostrar nada aqui. Eu tenho que mostrar a evolução para o doutor quando vou me consultar e pronto. Não estou pedindo para verem diferença se eu estou magra ou gorda. Isso não cabe a vocês.