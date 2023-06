Rodrigo Nestor trabalha normalmente no São Paulo e pode ser reforço na visita ao Grêmio

02/06/2023 | 17:44



Autor de um dos gols na vitória sobre o Vasco, por 4 a 2, no dia 20 de maio, no Morumbi, o meio-campista Rodrigo Nestor acabou substituído naquele jogo por causa de dores musculares. Desde então, faz recuperação para reforçar o time e o retorno pode ocorrer diante do Grêmio, neste domingo, também pelo Brasileirão. Presente em toda a atividade desta sexta-feira, o jogador está à disposição do técnico Dorival Júnior.

Nestor não atuou contra o Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana, e ainda foi desfalque diante do Goiás no fim de semana passado e contra o Sport nesta quinta-feira, na volta das oitavas de final da Copa do Brasil, por causa de uma fadiga muscular no reto femoral direito.

O jogador vinha sendo um dos destaques do time sob a batuta de Dorival Júnior. Resta saber quem o treinador tiraria para seu retorno. Gabriel Neves e Pablo Maia são homens de contenção, enquanto Alisson e Michel Araújo atuam mais encostando nos atacantes Luciano e Calleri.

A definição ocorre na atividade deste sábado, na qual o treinador poderá contar com todos os jogadores. Nesta sexta-feira, apenas quem atuou menos de 45 minutos contra os pernambucanos foi ao gramado. Os demais fizeram um trabalho regenerativo na academia.

Apesar das ausências, Dorival aproveitou o dia para dar ritmo a quem vem jogando menos. Foram três mini equipes em duelos com campo reduzido de toques rápidos e sempre em busca do gol. Depois, com todo o campo, usou duas formações, também visando entrosamento e ofensividade.

A derrota para os pernambucanos por 3 a 1 - o São Paulo precisou dos pênaltis para avançar às quartas de final da Copa do Brasil - não foi bem recebida pelo treinador. O primeiro revés pode fazer com que Dorival mexa em outras posições. A visita ao Grêmio é vista com oportunidade para o time mostrar que tudo não passou por acidente de percurso em briga direta pelo G-4.