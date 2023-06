Liverpool presta homenagem a Roberto Firmino com tributo e documentário sobre o brasileiro

02/06/2023 | 15:21



Roberto Firmino se despediu dos torcedores do Liverpool no fim de semana. Após oito temporadas coma camisa vermelha, 362 jogos disputados, 111 gols marcados, 72 assistências e sete títulos, entre eles a Liga dos Campeões de 2018/19, o atacante brasileiro não renovou contrato e ainda busca uma nova casa. Como reconhecimento pelo grande trabalho prestado ao clube, ele recebeu diversas homenagens nesta sexta-feira, com direito a um documentário de três capítulos contando sua história no futebol e um tributo de ex-companheiros e do técnico Jürgen Klopp. "Oito sessões mágicas."

O primeiro capítulo de "Bobby" será exibido na Liverpool TV a partir do dia 14 de junho. "O Menino de Maceió", contará como tudo começou para o atacante em sua cidade natal. Contará com depoimentos dos pais, José e Marianna, que lembrarão da infância difícil, até o início da carreira no futebol.

A segunda parte mostrará Firmino dando os primeiros passos no Figueirense até se transferir ao Hoffenheim. Por fim, o clube inglês mostrará sua chegada em Liverpool e os tempos de glórias até uma emocionante despedida recheada de lágrimas. Tudo será exibido no mês de junho.

Muitos companheiros prestam homenagens a Firmino no documentário. Klopp, Jordan Henderson e Virgil van Dijk se juntam a nomes como Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold e Alisson Becker para reviver sua carreira em Anfield. Mohamed Salah e Sadio Mane também relembram o incrível trio ofensivo que ganhou destaque no planeta há alguns anos.

"Ele é tão essencial em tudo o que aconteceu aqui na minha passagem. É o jogador que começou a maioria dos jogos, mesmo quando recentemente ele não começou com tanta frequência", relembra Klopp, sobre os 355 jogos de Firmino sobre sua batuta.

"Não consegui imaginar por muito, muito tempo como seria nosso jogo sem ele. Como pessoa, como humano, como menino, sentirei falta dele. Como jogador, todos sentiremos sua falta, mas de qualquer forma acho que é a maneira certa de nos separarmos: muito respeitosos, com lágrimas nos olhos e com a certeza de que sentiremos saudades um do outro, porque será o contrário do mesmo jeito", afirmou Klopp, em bonito depoimento de adeus ao brasileiro.

"Somos profissionais do futebol e temos que nos separar de vez em quando, é uma coisa completamente normal. Então, definitivamente seremos amigos para sempre, serei grato para sempre por tudo que ele fez por nós, por mim, e ele será considerado um dos grandes nomes do Liverpool. O que você pode desejar mais na vida de um jogador de futebol do que isso?"

O Liverpool utilizou suas redes sociais desde o início do dia para a série de homenagens e fez questão de agradecer ao brasileiro. "Ser tão talentoso, ter tanta habilidade e trabalhar tão duro e inteligente quanto ele é notável. A humildade no futebol profissional é tão importante quanto a humildade na vida. A maneira como Bobby joga, o altruísmo disso, é o que o torna tão, tão especial", iniciou o clube.

"Ter tanta magia e habilidade e ainda se sacrificar pelo seu time? sinceramente, para qualquer jovem que quer ser atacante, ele é a referência. Ele não tem medo de se expressar e fazer todos os truques, mas ao mesmo tempo garante que ganha esse direito fazendo as coisas não espetaculares também. Seu status como um grande jogador de todos os tempos do Liverpool está garantido."