Duda Reis ganha festa surpresa de noivo para comemorar aniversário

02/06/2023 | 15:11



No dia 1º de junho, Duda Reis completou 22 anos de idade e, logo pela manhã, fez um post em seu Instagram para celebrar a data ao som da música 22 de Taylor Swift. O que ela não esperava era que sua noite terminaria com uma festa surpresa!

A atriz foi surpreendida ao receber uma celebração de seu noivo, Eduardo Nunes, familiares e amigos mais próximos. Em um dos restaurantes favoritos de Duda, a modelo comemorou o aniversário em um jantar com direito a uma decoração impecável, incluindo balões e arranjos de flores personalizados.

Ficamos na correria nos últimos dias pra organizar tudo e claro, com total cuidado pra ela não desconfiar de nada. Cada presente foi feito com muito carinho e muito amor. Acredito que a vida é feita de momentos e são exatamente esses momentos que eu quero que ela se lembre pra sempre. Sei do que ela gosta, então eu pensei em todos os detalhes desde o primeiro até o último minuto do seu aniversário. Ela amou e os convidados também amaram, foi ótimo!, contou Du Nunes sobre a surpresa.

O Du sabe me surpreender. Cheguei no restaurante achando que seria só um jantar com ele e meu melhor amigo, mas encontrei uma mesa linda e todas as pessoas que eu mais queria ver hoje. Fiquei muito feliz, sem dúvidas deixou meu aniversário ainda mais especial. Aproveitei muito, não podia ter sido melhor!, afirmou Duda.