Jimmy Butler, do Miami Heat, é apontado como suposto affair de Shakira

02/06/2023 | 15:10



Shakira decidiu acompanhar de perto vários jogos do Miami Heat pela NBA e segundo o jornal Marca, a cantora estaria vivendo um affair com Jimmy Butler, astro de 33 anos de idade do time de Miami.

Segundo o jornal, os dois estariam saindo juntos após começarem a se seguir nas redes sociais e os rumores aumentaram ainda mais quando Shakira decidiu fazer no Twitter um acróstico com o nome HEAT.

Vale citar que Butler já namorou Selena Gomez e é amigo pessoal de Neymar Jr.