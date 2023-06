3 motivos para aderir à computação em nuvem na sua empresa

Da Redação, com assessoria

As mudanças nos últimos anos criaram uma corrida para as empresas se adaptarem e se apoiarem ainda mais nas novas tecnologias, sendo uma delas a cloud computing – ou computação em nuvem. A solução permite acessar arquivos, informações e processar dados direto da nuvem. Isto é, sem precisar ter um equipamento físico e fixo de armazenamento, podendo ser controlado e utilizado de qualquer lugar. Dados da Forrester Research apontam que as companhias que usam a nuvem experimentam uma melhoria de 15% na produtividade de seus funcionários.

“As companhias que ainda não aderiram à cloud computing estão perdendo a oportunidade de, principalmente, reduzir custos e otimizar a rotina da sua equipe, mas também de estarem modernizadas e atualizadas sobre o andamento das tecnologias nessa era de transformação digital. A solução continua sendo uma forte tendência para ficar de olho em 2023 e traz diversos benefícios ao ambiente corporativo”, pontua Rogério Athayde, CTO da keeggo, fornecedora de soluções de tecnologia para negócios.

Com isso, o executivo lista três vantagens das empresas aderirem a computação em nuvem. Confira!

1. Reduz os custos

Ter a computação em nuvem nas empresas corta gastos na manutenção da infraestrutura, além de dispensar um local físico para abrigar o servidor. “O ponto principal que todas as companhias buscam em novas soluções é como tal tecnologia vai pesar menos no bolso. Aderindo ao cloud computing, é possível evitar a compra de infraestrutura, a manutenção constante e a necessidade de ficar alocada fisicamente na empresa. Além disso, uma boa prática é ter um processo ou uma ferramenta que ajude a apurar os custos da cloud ou multicloud”, comenta Rogério.

2. Potencializa equipes de TI

Como a manutenção e os itens físicos da solução se tornam responsabilidade dos provedores de cloud computing, os profissionais de TI não precisam focar nesse trabalho técnico. Assim, ganham uma rotina otimizada e conseguem se dedicar no desenvolvimento de outras tecnologias e demandas mais estratégicas. Contudo, mesmo que não atue diretamente, é fundamental que o profissional tenha um domínio e capacitação no uso e na otimização dos recursos.

3. Protege dados importantes

Imprevistos acontecem, mas nenhuma empresa quer ser prejudicada e perder dados valiosos. Com a computação em nuvem, é possível criar páginas backup que replicam as informações e permitem seu acesso por meio de outros servidores na cloud. Além disso, o armazenamento online evita a perda de dados se houver danos à estrutura física, já que as informações sensíveis não dependem de hardware para estarem seguras. Assim, caso aconteça algum acidente, o bem-estar do negócio continua priorizado.